https://sputnikarabic.ae/20221207/الشرطة-الإيرانية-تعلن-كشف-16-عصابة-وشبكة-منظمة-لتهريب-الأسلحة-خلال-أعمال-الشغب-الأخيرة-1070945979.html

الشرطة الإيرانية تعلن كشف 16 عصابة وشبكة منظمة لتهريب الأسلحة خلال أعمال الشغب الأخيرة

الشرطة الإيرانية تعلن كشف 16 عصابة وشبكة منظمة لتهريب الأسلحة خلال أعمال الشغب الأخيرة

أعلنت الشرطة الإيرانية، عن "كشف 16 عصابة وشبكة منظمة لتهريب الأسلحة خلال الفترة الأخيرة". 07.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-07T13:23+0000

2022-12-07T13:23+0000

2022-12-07T13:23+0000

إيران

أخبار إيران

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/04/1063088211_0:0:2477:1393_1920x0_80_0_0_8821e13a746962bc84d654774bc9e73f.jpg

وقالت قيادة الأمن الداخلي الإيرانية، في بيان لها إنها "ضبطت 2827 قطعة سلاح حربي، و 5487 قطعة سلاح لإثارة الشغب، وإجمالي 8314 قطعة سلاح من شبكات تهريب أسلحة منظمة خلال أعمال الشغب الأخيرة"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وكانت وزارة الأمن الإيرانية أعلنت أمس الثلاثاء، توقيف 10 أشخاص قالت إنهم "عناصر في خلايا إرهابية" في محافظات طهران وأصفهان وكردستان.وقالت العلاقات العامة في وزارة الأمن، في بيان لها، إنه "تم التعرف على عدد من الخلايا التنفيذية التابعة لزمرة "خلق" الإرهابية وتدميرها، الذين قاموا بأعمال إرهابية والعديد من الهجمات بقذائف الهاون على المراكز الإدارية والعسكرية والسكنية، وإلحاق الأضرار بها".وأضاف البيان، أن "الجماعات المذكورة كانت تسعى لخلق أجواء الخوف وانعدام الأمن، ولكن بجهود قوات الأمن نفذت سلسلة من عمليات التنسيق في محافظات طهران وأصفهان وكردستان، وتم اعتقال 10 عناصر من جماعة خلق الإرهابية".وتشهد إيران، منذ منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، في مركز للشرطة؛ حيث احتُجزت على يد قوة من شرطة الأخلاق، بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير لائق".وبينما تقول الشرطة الإيرانية، إن أميني أُصيبت بوعكة صحية، أدت إلى وفاتها في مركز شرطة الأخلاق، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية؛ متهمة الشرطة بتعذيبها.وفي الآونة الأخيرة، احتجزت السلطات الإيرانية مواطنين أجانب، بتهمة المشاركة في أعمال الشغب والتحريض على الاحتجاجات الأخيرة، التي تشهدها البلاد.وفرضت أمريكا وبريطانيا وكندا ودول الاتحاد الأوروبي عقوبات على مسؤولين ومؤسسات إيرانية، بدعوى "قمع الاحتجاجات"؛ إلا أن طهران تتهم الدول الغربية بمحاولة إشعال فتنة داخل إيران عن طريق دعم أعمال الشغب.

https://sputnikarabic.ae/20221207/رئيسي-النظام-الأمريكي-هو-الأكثر-استبدادا-على-وجه-الأرض-1070931802.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران