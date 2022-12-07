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https://sputnikarabic.ae/20221207/بوتين-روسيا-تعتبر-أسلحة-الدمار-الشامل-وسيلة-حماية-1070951545.html
بوتين: روسيا تعتبر أسلحة الدمار الشامل وسيلة حماية
بوتين: روسيا تعتبر أسلحة الدمار الشامل وسيلة حماية
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن روسيا تعتبر أسلحة الدمار الشامل وسيلة حماية. 07.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-07T15:56+0000
2022-12-07T16:18+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين خلال لقائه مع أعضاء مجلس حقوق الإنسان: "فيما يتعلق بحقيقة أن روسيا لن تكون البادئة بالاستخدام تحت أي ظرف من الظروف. لكن إذا لم تكن البادئة بالاستخدام تحت أي ظرف من الظروف، فهذا يعني أنها لن تكون الثانية أيضًا، لأن احتمالات الاستخدام في حالة وقوع ضربة نووية على أراضينا محدودة للغاية".وأضاف بوتين: "ومع ذلك، لدينا استراتيجية لاستخدام وسائل الحماية، ونحن نعتبر أسلحة الدمار الشامل كوسيلة للحماية، والأسلحة النووية، وكلها ضمن ما يسمى بالضربة الانتقامية، أي نقوم بالرد عندما يتم ضربنا".وأشار بوتين إلى أن الأسلحة النووية الأمريكية موجودة بأعداد كبيرة في القارة الأوروبية.وتابع بوتين: "نحن لم نقدم سلاحا نوويا لأحد، ولن نقدمه لأحد، لكن بالطبع سنحمي حلفاءنا بكل الوسائل المتاحة لدينا إذا تطلب الأمر".
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روسيا, فلاديمير بوتين
روسيا, فلاديمير بوتين

بوتين: روسيا تعتبر أسلحة الدمار الشامل وسيلة حماية

15:56 GMT 07.12.2022 (تم التحديث: 16:18 GMT 07.12.2022)
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن روسيا تعتبر أسلحة الدمار الشامل وسيلة حماية.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين خلال لقائه مع أعضاء مجلس حقوق الإنسان: "فيما يتعلق بحقيقة أن روسيا لن تكون البادئة بالاستخدام تحت أي ظرف من الظروف. لكن إذا لم تكن البادئة بالاستخدام تحت أي ظرف من الظروف، فهذا يعني أنها لن تكون الثانية أيضًا، لأن احتمالات الاستخدام في حالة وقوع ضربة نووية على أراضينا محدودة للغاية".
وأضاف بوتين: "ومع ذلك، لدينا استراتيجية لاستخدام وسائل الحماية، ونحن نعتبر أسلحة الدمار الشامل كوسيلة للحماية، والأسلحة النووية، وكلها ضمن ما يسمى بالضربة الانتقامية، أي نقوم بالرد عندما يتم ضربنا".
وأشار بوتين إلى أن الأسلحة النووية الأمريكية موجودة بأعداد كبيرة في القارة الأوروبية.
وتابع بوتين: "نحن لم نقدم سلاحا نوويا لأحد، ولن نقدمه لأحد، لكن بالطبع سنحمي حلفاءنا بكل الوسائل المتاحة لدينا إذا تطلب الأمر".
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