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بيسكوف: ميزانية الدفاع الأمريكية تزيد من زعزعة استقرار الوضع في القارة الأوروبية
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221207/بيسكوف-ميزانية-الدفاع-الأمريكية-سيتبعها-عواقب-لزعزعة-استقرار-الوضع-في-القارة-الأوروبية-1070938991.html
بيسكوف: ميزانية الدفاع الأمريكية تزيد من زعزعة استقرار الوضع في القارة الأوروبية
بيسكوف: ميزانية الدفاع الأمريكية تزيد من زعزعة استقرار الوضع في القارة الأوروبية
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن ميزانية الدفاع الأميركية تعد مواجهة ولها عواقب طويلة الأجل لزعزعة استقرار الوضع في... 07.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-07T10:47+0000
2022-12-07T10:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "الوثيقة المعتمدة تتسم بالمواجهة الشديدة لبلدنا، وتتسم بطابع مواجهات غير مسبوق، وهي بالطبع محفوفة للأسف بعواقب خطيرة ومريبة للغاية في المستقبل لزيادة زعزعة استقرار الوضع في القارة الأوروبية"
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روسيا

بيسكوف: ميزانية الدفاع الأمريكية تزيد من زعزعة استقرار الوضع في القارة الأوروبية

10:47 GMT 07.12.2022 (تم التحديث: 10:49 GMT 07.12.2022)
© Sputnik . Natalia Seliverstovaدميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس فلاديمير بوتين
دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2022
© Sputnik . Natalia Seliverstova
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يتبع
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن ميزانية الدفاع الأميركية تعد مواجهة ولها عواقب طويلة الأجل لزعزعة استقرار الوضع في القارة الأوروبية.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "الوثيقة المعتمدة تتسم بالمواجهة الشديدة لبلدنا، وتتسم بطابع مواجهات غير مسبوق، وهي بالطبع محفوفة للأسف بعواقب خطيرة ومريبة للغاية في المستقبل لزيادة زعزعة استقرار الوضع في القارة الأوروبية"
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