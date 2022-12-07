https://sputnikarabic.ae/20221207/بيسكوف-ميزانية-الدفاع-الأمريكية-سيتبعها-عواقب-لزعزعة-استقرار-الوضع-في-القارة-الأوروبية-1070938991.html
بيسكوف: ميزانية الدفاع الأمريكية تزيد من زعزعة استقرار الوضع في القارة الأوروبية
بيسكوف: ميزانية الدفاع الأمريكية تزيد من زعزعة استقرار الوضع في القارة الأوروبية
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن ميزانية الدفاع الأميركية تعد مواجهة ولها عواقب طويلة الأجل لزعزعة استقرار الوضع في... 07.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-07T10:47+0000
2022-12-07T10:47+0000
2022-12-07T10:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "الوثيقة المعتمدة تتسم بالمواجهة الشديدة لبلدنا، وتتسم بطابع مواجهات غير مسبوق، وهي بالطبع محفوفة للأسف بعواقب خطيرة ومريبة للغاية في المستقبل لزيادة زعزعة استقرار الوضع في القارة الأوروبية"
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روسيا
بيسكوف: ميزانية الدفاع الأمريكية تزيد من زعزعة استقرار الوضع في القارة الأوروبية
10:47 GMT 07.12.2022 (تم التحديث: 10:49 GMT 07.12.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن ميزانية الدفاع الأميركية تعد مواجهة ولها عواقب طويلة الأجل لزعزعة استقرار الوضع في القارة الأوروبية.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "الوثيقة المعتمدة تتسم بالمواجهة الشديدة لبلدنا، وتتسم بطابع مواجهات غير مسبوق، وهي بالطبع محفوفة للأسف بعواقب خطيرة ومريبة للغاية في المستقبل لزيادة زعزعة استقرار الوضع في القارة الأوروبية"