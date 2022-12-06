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الخارجية الروسية: نتيجة فرض سقف السعر على النفط الروسي سترتفع الأسعار في الدول الغربية
https://sputnikarabic.ae/20221206/الخارجية-الروسية-فرض-سقف-سعر-على-النفط-الروسي-سينتج-عنه-قفزة-في-الأسعار-1070918680.html
الخارجية الروسية: نتيجة فرض سقف السعر على النفط الروسي سترتفع الأسعار في الدول الغربية
الخارجية الروسية: نتيجة فرض سقف السعر على النفط الروسي سترتفع الأسعار في الدول الغربية
قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، إن نتيجة فرض سقف على سعر النفط الروسي ستصبح قفزة بالأسعار في الدول الغربية، في الوقت الذي توفر... 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T16:04+0000
2022-12-06T16:35+0000
روسيا
الخارجية الروسية
نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف
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موسكو - سبوتنيك. وأضاف ريابكوف: "بدون شك، سنجد فرصا لتسويق منتجاتنا، مرة أخرى، سينتهي الأمر بأولئك الذين يبتكرون مخططات لانتهاك المصالح الروسية بلا شيء، ولن تكون هناك نتيجة. قد تكون النتيجة قفزة جديدة في الأسعار في الأسواق الغربية، وزيادة فواتير المستهلكين الغربيين، ولن يشعر من سيستمتع بميزة التفاعل الطبيعي مع روسيا بهذا التأثير".وتابع ريابكوف: "إن فرصنا الاقتصادية لن تضيق، وأنا واثق من أنه سيتم توفير عائدات ميزانيتنا".وصرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بأن الوزارات الروسية قد استعدت بالفعل لتطبيق سقف الأسعار الغربي على الخام الروسي، مشددا على أنه سيتم ضمان مصالح الدولة الروسية في كل حال من الأحوال.هذا، وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، قد أعلن في وقت سابق، أن موسكو لن تقبل سقفا لأسعار النفط الروسي، حتى لو اضطرت إلى خفض الإنتاج.وأضاف نوفاك، بأن مثل هذه القيود تعد تدخلا في أدوات السوق، وروسيا مستعدة للعمل فقط مع المستهلكين الذين يعملون وفقا لظروف السوق.وفرضت الدول الغربية 8 حزمات من العقوبات على روسيا على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية وعرقلة أهدافها.وكان لهذه العقوبات ارتدادات سلبية على الدول الغربية نفسها، حيث أدت إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20221206/ريابكوف-وزاراتنا-استعدت-لتحديد-سقف-لأسعار-النفط-ومصالح-الدولة-مضمونة-1070905623.html
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روسيا, الخارجية الروسية, نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف
روسيا, الخارجية الروسية, نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف

الخارجية الروسية: نتيجة فرض سقف السعر على النفط الروسي سترتفع الأسعار في الدول الغربية

16:04 GMT 06.12.2022 (تم التحديث: 16:35 GMT 06.12.2022)
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2022
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، إن نتيجة فرض سقف على سعر النفط الروسي ستصبح قفزة بالأسعار في الدول الغربية، في الوقت الذي توفر فيه روسيا ميزانيتها، مشيرا إلى أنه جاري اتخاذ تدابير للحد من العواقب.
موسكو - سبوتنيك. وأضاف ريابكوف: "بدون شك، سنجد فرصا لتسويق منتجاتنا، مرة أخرى، سينتهي الأمر بأولئك الذين يبتكرون مخططات لانتهاك المصالح الروسية بلا شيء، ولن تكون هناك نتيجة. قد تكون النتيجة قفزة جديدة في الأسعار في الأسواق الغربية، وزيادة فواتير المستهلكين الغربيين، ولن يشعر من سيستمتع بميزة التفاعل الطبيعي مع روسيا بهذا التأثير".
وتابع ريابكوف: "إن فرصنا الاقتصادية لن تضيق، وأنا واثق من أنه سيتم توفير عائدات ميزانيتنا".
وصرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بأن الوزارات الروسية قد استعدت بالفعل لتطبيق سقف الأسعار الغربي على الخام الروسي، مشددا على أنه سيتم ضمان مصالح الدولة الروسية في كل حال من الأحوال.
هذا، وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، قد أعلن في وقت سابق، أن موسكو لن تقبل سقفا لأسعار النفط الروسي، حتى لو اضطرت إلى خفض الإنتاج.
وأضاف نوفاك، بأن مثل هذه القيود تعد تدخلا في أدوات السوق، وروسيا مستعدة للعمل فقط مع المستهلكين الذين يعملون وفقا لظروف السوق.
وفرضت الدول الغربية 8 حزمات من العقوبات على روسيا على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية وعرقلة أهدافها.
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، موسكو، روسيا نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2022
ريابكوف: وزاراتنا استعدت لتحديد سقف لأسعار النفط ومصالح الدولة مضمونة
10:34 GMT
وكان لهذه العقوبات ارتدادات سلبية على الدول الغربية نفسها، حيث أدت إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.
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