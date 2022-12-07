https://sputnikarabic.ae/20221207/تونس-إحباط-مخطط-ارهابي-يستهدف-مؤسسة-دينية-ووحدة-أمنية-1070955400.html
تونس.. إحباط مخطط إرهابي يستهدف مؤسسة دينية ووحدة أمنية
تونس.. إحباط مخطط إرهابي يستهدف مؤسسة دينية ووحدة أمنية
أفاد المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني في تونس، حسام الدين الجبابلي، بأن قواته نجحت في إحباط مخطط إرهابي كان ينوي استهداف وحدة أمنية ومؤسسة دينية بمحافظة صفاقس... 07.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-07T17:26+0000
2022-12-07T17:26+0000
2022-12-07T17:32+0000
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وذكر الجبابلي في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، مساء اليوم الأربعاء، أن وحدات إدارة مكافحة الإرهاب بالحرس الوطني تمكنت من إحباط مخطط إرهابي لعنصر تكفيري، كان يعتزم استهداف وحدة أمنية ومؤسسة دينية جنوبي البلاد.وأشار المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني في تونس إلى أنه تم إحالة العنصر الإرهابي إلى أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالعاصمة تونس.وأضاف حسام الدين الجبابلي بأنه تم فتح بحث تحقيقي في الغرض وإصدار بطاقة إيداع بالسجن بشأن العنصر الإرهابي.
https://sputnikarabic.ae/20220305/تونس-تعلن-القبض-على-امرأة-تكفيرية-كانت-تخطط-لعمل-خطير-1059506217.html
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أخبار تونس اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
أخبار تونس اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
تونس.. إحباط مخطط إرهابي يستهدف مؤسسة دينية ووحدة أمنية
17:26 GMT 07.12.2022 (تم التحديث: 17:32 GMT 07.12.2022) تابعنا عبر
أفاد المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني في تونس، حسام الدين الجبابلي، بأن قواته نجحت في إحباط مخطط إرهابي كان ينوي استهداف وحدة أمنية ومؤسسة دينية بمحافظة صفاقس جنوبي البلاد.
وذكر الجبابلي في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، مساء اليوم الأربعاء، أن وحدات إدارة مكافحة الإرهاب بالحرس الوطني تمكنت من إحباط مخطط إرهابي لعنصر تكفيري، كان يعتزم استهداف وحدة أمنية ومؤسسة دينية جنوبي البلاد.
وأشار المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني في تونس إلى أنه تم إحالة العنصر الإرهابي
إلى أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالعاصمة تونس.
وأضاف حسام الدين الجبابلي بأنه تم فتح بحث تحقيقي في الغرض وإصدار بطاقة إيداع بالسجن بشأن العنصر الإرهابي.