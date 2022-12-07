https://sputnikarabic.ae/20221207/حركة-طالبان-تنفذ-حكم-الإعدام-بشخص-علنا-للمرة-الأولى-منذ-سيطرتها-على-السلطة-في-أفغانستان-1070944830.html

حركة طالبان تنفذ حكم الإعدام بشخص علنا للمرة الأولى منذ سيطرتها على السلطة في أفغانستان

حركة طالبان تنفذ حكم الإعدام بشخص علنا للمرة الأولى منذ سيطرتها على السلطة في أفغانستان

أعلنت حركة طالبان [منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب نشاطها الإرهابي]، اليوم الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام بشخص بإقليم فراه، لأول مرة منذ استحواذها على السلطة في... 07.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-07T13:15+0000

2022-12-07T13:15+0000

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حركة طالبان

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كابول- سبوتنيك. وقال الناطق باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، في بيان، إنه تم إعدام شخص يدعى تاجمر في إقليم فراه اليوم، لاتهامه بقتل شخص، حيث قررت محكمة طالبان الحكم عليه بالإعدام.وأشار مجاهد إلى أن عائلة القتيل تقدمت ببلاغ ضد المتهم وتم النظر في القضية من قبل 3 محاكم نظمّتها الحركة، حيث أصدرت كل محكمة حكما جزئيا بحق المتهم.وأوضح مجاهد، بحسب البيان، أن حكم الإعدام تم رفعه إلى زعيم طالبان، هبة الله أخوندزاده للتصديق عليه.وهذه هي المرة الأولى التي تنفذ فيها الحركة حكم الإعدام بشكل علني، رغم قيامها بجلد العديد من الأشخاص في مكان عام الشهر الماضي.وسيطرت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، في 15 آب/أغسطس 2021، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) من البلاد.

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