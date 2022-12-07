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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221207/موسكو-تقدم-لوكالة-الطاقة-النووية-اقتراحات-للمنطقة-الآمنة-حول-محطة-زابوروجيه-1070964390.html
موسكو تقدم لوكالة الطاقة النووية اقتراحات للمنطقة الآمنة حول محطة زابوروجيه
موسكو تقدم لوكالة الطاقة النووية اقتراحات للمنطقة الآمنة حول محطة زابوروجيه
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن موسكو قدمت لوكالة الطاقة النووية اقتراحات تتعلق بالمنطقة الآمنة حول محطة زابوروجيه النووية، مشيرا إلى أنها... 07.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-07T21:53+0000
2022-12-07T21:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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موسكو – سبوتنيك. وأوضح ريابكوف لصحيفة "ايزفيستيا": "لقد قدمنا للوكالة حلاً لمشكلة إحداث منطقة آمنة ببارامترات معينة، وتبحث الوكالة هذه الاقتراحات، تجري مناقشتها".في سياق متصل، قال ريابكوف إن موسكو لا ترغب بقطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، مشيرا إلى أن واشنطن أيضا تؤكد على أهمية الحوار.وفي وقت سابق، قال مستشار المدير العام لشركة "روس اينيرغو اتوم"، رينات كارشا، على أن نقل سيطرة محطة زابوروجيه النووية إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية "أمر مستحيل"، مؤكدا أن الجيش الروسي لم يطلق رصاصة واحدة من داخل منطقة المحطة.وأوضح كارشا إن الجيش الروسي لم يطلق رصاصة واحدة، حتى من الأسلحة الصغيرة، من داخل أراضي محطة زابوروجيه للطاقة النووية، منذ سيطرة القوات الروسية على المحطة.
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روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم

موسكو تقدم لوكالة الطاقة النووية اقتراحات للمنطقة الآمنة حول محطة زابوروجيه

21:53 GMT 07.12.2022
© Sputnik . Vladimir Trefilov / الانتقال إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، موسكو، روسيا نوفمبر 2020
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، موسكو، روسيا نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2022
© Sputnik . Vladimir Trefilov
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن موسكو قدمت لوكالة الطاقة النووية اقتراحات تتعلق بالمنطقة الآمنة حول محطة زابوروجيه النووية، مشيرا إلى أنها قيد البحث من قبل الوكالة.
موسكو – سبوتنيك. وأوضح ريابكوف لصحيفة "ايزفيستيا": "لقد قدمنا للوكالة حلاً لمشكلة إحداث منطقة آمنة ببارامترات معينة، وتبحث الوكالة هذه الاقتراحات، تجري مناقشتها".
في سياق متصل، قال ريابكوف إن موسكو لا ترغب بقطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، مشيرا إلى أن واشنطن أيضا تؤكد على أهمية الحوار.
وشدد ريابكوف قائلا: "لا نريد أن تتطور الأمور بهذه الطريقة، قطع العلاقات الدبلوماسية هو إشارة إلى أنه لم يبقى هناك موارد سياسية، وتبقى فقط الموارد العسكرية، نحن لا نحتاج ذلك".
وفي وقت سابق، قال مستشار المدير العام لشركة "روس اينيرغو اتوم"، رينات كارشا، على أن نقل سيطرة محطة زابوروجيه النووية إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية "أمر مستحيل"، مؤكدا أن الجيش الروسي لم يطلق رصاصة واحدة من داخل منطقة المحطة.
وأوضح كارشا إن الجيش الروسي لم يطلق رصاصة واحدة، حتى من الأسلحة الصغيرة، من داخل أراضي محطة زابوروجيه للطاقة النووية، منذ سيطرة القوات الروسية على المحطة.
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