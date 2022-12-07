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https://sputnikarabic.ae/20221207/واشنطن-توافق-على-صفقة-محتملة-لبيع-كوريا-الجنوبية-طائرات-هليكوبتر-من-طراز-بقيمة-15-مليار-دولار-1070928860.html
واشنطن توافق على صفقة محتملة لبيع كوريا الجنوبية طائرات هليكوبتر من طراز بقيمة 1.5 مليار دولار
واشنطن توافق على صفقة محتملة لبيع كوريا الجنوبية طائرات هليكوبتر من طراز بقيمة 1.5 مليار دولار
قالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية، يوم الثلاثاء، إنّ الولايات المتحدة وافقت على صفقة محتملة لبيع طائرات هليكوبتر من طراز شينوك 47-إف والمعدات ذات... 07.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-07T02:25+0000
2022-12-07T02:25+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وجاء في بيان الوكالة، إن "الصفقة المقترحة ستخدم السياسة الخارجية للولايات المتحدة وأهداف الأمن القومي من خلال تعزيز أمن حليف رئيسي، وضمان الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".وحصلت هذه الصفقة على الضوء الأخضر من الخارجية الأمريكية وأبلغ البنتاغون الكونغرس بها الثلاثاء.وعلى جانب آخر، قالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة وافقت على بيع 116 دبابة قتال من طراز "أبرامز" ومعدات ذات صلة بقيمة 3.75 مليار دولار إلى بولندا.
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الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية

واشنطن توافق على صفقة محتملة لبيع كوريا الجنوبية طائرات هليكوبتر من طراز بقيمة 1.5 مليار دولار

02:25 GMT 07.12.2022
© AFP 2022 / PATRICK LINمروحية بوينغ CH-47 شينوك
مروحية بوينغ CH-47 شينوك - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2022
© AFP 2022 / PATRICK LIN
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قالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية، يوم الثلاثاء، إنّ الولايات المتحدة وافقت على صفقة محتملة لبيع طائرات هليكوبتر من طراز شينوك 47-إف والمعدات ذات الصلة لكوريا الجنوبية في صفقة قيمتها 1.5 مليار دولار.
واشنطن - سبوتنيك. وجاء في بيان الوكالة، إن "الصفقة المقترحة ستخدم السياسة الخارجية للولايات المتحدة وأهداف الأمن القومي من خلال تعزيز أمن حليف رئيسي، وضمان الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".
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وحصلت هذه الصفقة على الضوء الأخضر من الخارجية الأمريكية وأبلغ البنتاغون الكونغرس بها الثلاثاء.
وعلى جانب آخر، قالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة وافقت على بيع 116 دبابة قتال من طراز "أبرامز" ومعدات ذات صلة بقيمة 3.75 مليار دولار إلى بولندا.
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