عربي
https://sputnikarabic.ae/20221206/بولندا-تتسلم-صواريخ-باتريوت-من-ألمانيا-1070926420.html
بولندا: سوف نتسلم صواريخ باتريوت من ألمانيا
بولندا: سوف نتسلم صواريخ باتريوت من ألمانيا
قال وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك، اليوم الثلاثاء، إن بلاده سوف تتسلم صواريخ باتريوت من ألمانيا، بعد أن دعت برلين في وقت سابق لإرسالها إلى أوكرانيا بدلا... 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T21:27+0000
2022-12-06T21:35+0000
بولندا
أخبار ألمانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101596/94/1015969454_0:109:2049:1261_1920x0_80_0_0_75592c3b0c118a5f46efed8b3578a7a5.jpg
ونقلت "فرانس برس" عن وزير الدفاع البولندي قوله: "بعد الحديث إلى وزير الدفاع الألماني إنه أمر مخيب للآمال أنني تقبلت قرار رفض تقديم الدعم لأوكرانيا".وأضاف: "نشر صواريخ باتريوت في غرب أوكرانيا كان سيعزز الأمن البولندي والأوكراني. ولذلك ننتقل لعمل ترتيبات تتعلق بوضع قاذفة الصواريخ في بولندا".كانت ألمانيا قد عرضت نشر صواريخ باتريوت الأمريكية الصنع في بولندا بعد انفجار قاتل يعتقد أنه ناجم عن صاروخ طائش للدفاع الجوي الأوكراني أصاب قرية بولندية الشهر الماضي.لكن السلطات البولندية أبلغت برلين أن ترسل النظام إلى أوكرانيا لمساعدتها في الدفاع عن نفسها.وقبل أيام، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز، استمرار المناقشات بين بلاده وبولندا، من أجل منح الأخيرة 3 أنظمة دفاع جوي لتعزيز أمنها.
https://sputnikarabic.ae/20221129/البنتاغون-لا-خطط-حاليا-لتزويد-أوكرانيا-بمنظومة-باتريوت-للدفاع-الجوي-1070674543.html
بولندا
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101596/94/1015969454_110:0:1937:1370_1920x0_80_0_0_cd85bf6282f627e06d42df01914197ad.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بولندا, أخبار ألمانيا
بولندا, أخبار ألمانيا

بولندا: سوف نتسلم صواريخ باتريوت من ألمانيا

21:27 GMT 06.12.2022 (تم التحديث: 21:35 GMT 06.12.2022)
© AFP 2022 / SVEN NACKSTRANDصواريخ باتريوت
صواريخ باتريوت - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2022
© AFP 2022 / SVEN NACKSTRAND
تابعنا عبرTelegram
قال وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك، اليوم الثلاثاء، إن بلاده سوف تتسلم صواريخ باتريوت من ألمانيا، بعد أن دعت برلين في وقت سابق لإرسالها إلى أوكرانيا بدلا من ذلك.
ونقلت "فرانس برس" عن وزير الدفاع البولندي قوله: "بعد الحديث إلى وزير الدفاع الألماني إنه أمر مخيب للآمال أنني تقبلت قرار رفض تقديم الدعم لأوكرانيا".
منظومة باتريوت للدفاع الجوي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2022
البنتاغون: لا خطط حاليا لتزويد أوكرانيا بمنظومة "باتريوت" للدفاع الجوي
29 نوفمبر, 19:06 GMT
وأضاف: "نشر صواريخ باتريوت في غرب أوكرانيا كان سيعزز الأمن البولندي والأوكراني. ولذلك ننتقل لعمل ترتيبات تتعلق بوضع قاذفة الصواريخ في بولندا".
كانت ألمانيا قد عرضت نشر صواريخ باتريوت الأمريكية الصنع في بولندا بعد انفجار قاتل يعتقد أنه ناجم عن صاروخ طائش للدفاع الجوي الأوكراني أصاب قرية بولندية الشهر الماضي.
لكن السلطات البولندية أبلغت برلين أن ترسل النظام إلى أوكرانيا لمساعدتها في الدفاع عن نفسها.
وقبل أيام، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز، استمرار المناقشات بين بلاده وبولندا، من أجل منح الأخيرة 3 أنظمة دفاع جوي لتعزيز أمنها.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاص18:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала