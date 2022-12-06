https://sputnikarabic.ae/20221206/بولندا-تتسلم-صواريخ-باتريوت-من-ألمانيا-1070926420.html
بولندا: سوف نتسلم صواريخ باتريوت من ألمانيا
بولندا: سوف نتسلم صواريخ باتريوت من ألمانيا
قال وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك، اليوم الثلاثاء، إن بلاده سوف تتسلم صواريخ باتريوت من ألمانيا، بعد أن دعت برلين في وقت سابق لإرسالها إلى أوكرانيا بدلا... 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T21:27+0000
2022-12-06T21:27+0000
2022-12-06T21:35+0000
بولندا
أخبار ألمانيا
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ونقلت "فرانس برس" عن وزير الدفاع البولندي قوله: "بعد الحديث إلى وزير الدفاع الألماني إنه أمر مخيب للآمال أنني تقبلت قرار رفض تقديم الدعم لأوكرانيا".وأضاف: "نشر صواريخ باتريوت في غرب أوكرانيا كان سيعزز الأمن البولندي والأوكراني. ولذلك ننتقل لعمل ترتيبات تتعلق بوضع قاذفة الصواريخ في بولندا".كانت ألمانيا قد عرضت نشر صواريخ باتريوت الأمريكية الصنع في بولندا بعد انفجار قاتل يعتقد أنه ناجم عن صاروخ طائش للدفاع الجوي الأوكراني أصاب قرية بولندية الشهر الماضي.لكن السلطات البولندية أبلغت برلين أن ترسل النظام إلى أوكرانيا لمساعدتها في الدفاع عن نفسها.وقبل أيام، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز، استمرار المناقشات بين بلاده وبولندا، من أجل منح الأخيرة 3 أنظمة دفاع جوي لتعزيز أمنها.
https://sputnikarabic.ae/20221129/البنتاغون-لا-خطط-حاليا-لتزويد-أوكرانيا-بمنظومة-باتريوت-للدفاع-الجوي-1070674543.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
بولندا, أخبار ألمانيا
بولندا: سوف نتسلم صواريخ باتريوت من ألمانيا
21:27 GMT 06.12.2022 (تم التحديث: 21:35 GMT 06.12.2022) تابعنا عبر
قال وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك، اليوم الثلاثاء، إن بلاده سوف تتسلم صواريخ باتريوت من ألمانيا، بعد أن دعت برلين في وقت سابق لإرسالها إلى أوكرانيا بدلا من ذلك.
ونقلت "فرانس برس" عن وزير الدفاع البولندي قوله: "بعد الحديث إلى وزير الدفاع الألماني إنه أمر مخيب للآمال أنني تقبلت قرار رفض تقديم الدعم لأوكرانيا".
وأضاف: "نشر صواريخ باتريوت في غرب أوكرانيا كان سيعزز الأمن البولندي والأوكراني. ولذلك ننتقل لعمل ترتيبات تتعلق بوضع قاذفة الصواريخ في بولندا".
كانت ألمانيا قد عرضت نشر صواريخ باتريوت الأمريكية الصنع
في بولندا بعد انفجار قاتل يعتقد أنه ناجم عن صاروخ طائش للدفاع الجوي الأوكراني أصاب قرية بولندية الشهر الماضي.
لكن السلطات البولندية أبلغت برلين أن ترسل النظام إلى أوكرانيا لمساعدتها في الدفاع عن نفسها.
وقبل أيام، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز، استمرار المناقشات بين بلاده وبولندا، من أجل منح الأخيرة 3 أنظمة دفاع جوي لتعزيز أمنها.