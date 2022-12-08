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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221208/إعلام-حزمة-مساعدات-عسكرية-أمريكية-جديدة-لأوكرانيا-بقيمة-275-مليون-دولار-1071003975.html
إعلام: حزمة مساعدات عسكرية أمريكية جديدة لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار
إعلام: حزمة مساعدات عسكرية أمريكية جديدة لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار
ذكرت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن وثائق حصلت عليها وأشخاص مطلعين على الأمر أن وزارة الدفاع الأمريكية قد تعلن عن حزمة مساعدات أمنية جديدة بقيمة 275 مليون دولار... 08.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-08T23:21+0000
2022-12-08T23:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. ولم يؤكد التقرير يوم الخميس القدرات الجديدة المضادة للطائرات بدون طيار التي ستضاف في الحزمة، ولكنه سيشمل قاذفات إضافية لنظام صواريخ المدفعية عالية الحركة، وذخيرة 155 مم، ومركبات همفي العسكرية، من بين معدات أخرى.ولم يستجب البنتاغون على الفور لطلب "سبوتنيك" للتعليق على هذه المسألة.وأعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، الشهر الماضي، أن حجم المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا تجاوز 20 مليار دولار، مؤكدا أن واشنطن ستواصل تقديم المساعدة لكييف.ومنذ بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، تقدم الدول الغربية إلى كييف مساعدات إنسانية وعسكرية ومالية. ونددت موسكو بتدفق الأسلحة إلى أوكرانيا من حلفائها الغربيين، قائلة إن ذلك يضيف الوقود إلى النار، وحذرت من أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا قد تصبح هدفا مشروعا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221202/الولايات-المتحدة-تبحث-تقديم-مساعدات-عسكرية-إضافية-لأوكرانيا-بقيمة-21-مليار-دولار-1070787536.html
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أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام: حزمة مساعدات عسكرية أمريكية جديدة لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار

23:21 GMT 08.12.2022
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورأثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك
أثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2022
© Sputnik . Sergey Averin
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ذكرت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن وثائق حصلت عليها وأشخاص مطلعين على الأمر أن وزارة الدفاع الأمريكية قد تعلن عن حزمة مساعدات أمنية جديدة بقيمة 275 مليون دولار في وقت مبكر من يوم الجمعة ستشمل أنظمة مضادة للطائرات بدون طيار والدفاع الجوي.
واشنطن - سبوتنيك. ولم يؤكد التقرير يوم الخميس القدرات الجديدة المضادة للطائرات بدون طيار التي ستضاف في الحزمة، ولكنه سيشمل قاذفات إضافية لنظام صواريخ المدفعية عالية الحركة، وذخيرة 155 مم، ومركبات همفي العسكرية، من بين معدات أخرى.
راجمات الصواريخ الأمريكية هيمارس - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2022
الولايات المتحدة تبحث تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 21 مليار دولار
2 ديسمبر, 22:01 GMT
ولم يستجب البنتاغون على الفور لطلب "سبوتنيك" للتعليق على هذه المسألة.
وأعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، الشهر الماضي، أن حجم المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا تجاوز 20 مليار دولار، مؤكدا أن واشنطن ستواصل تقديم المساعدة لكييف.
ومنذ بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، تقدم الدول الغربية إلى كييف مساعدات إنسانية وعسكرية ومالية. ونددت موسكو بتدفق الأسلحة إلى أوكرانيا من حلفائها الغربيين، قائلة إن ذلك يضيف الوقود إلى النار، وحذرت من أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا قد تصبح هدفا مشروعا لروسيا.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاص13:46 GMT
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