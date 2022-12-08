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الأمم المتحدة تعلق على توتر الأوضاع في بيرو
الأمم المتحدة تعلق على توتر الأوضاع في بيرو
أصدر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بيانا علق فيه على توتر الأوضاع السياسية الذي تشهده بيرو في أعقاب اعتقال الرئيس السابق للبلاد بيدرو كاستيلو. 08.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-08T11:57+0000
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سبوتنيك. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة في بيانه، اليوم الخميس، عن قلقه إزاء الوضع السياسي في بيرو، كما أدان أي محاولة لتقويض النظام الديمقراطي.وكانت الشرطة في بيرو قد أعلنت، أمس الأربعاء، القبض على بيدرو كاستيلو في أعقاب قرار من برلمان البلاد بعزله من رئاسة البلاد، مشيرة إليه في بيان بالرئيس السابق.جاء ذلك بعد إعلان كاستيلو في وقت سابق حل البرلمان، الذي كان يمهد لعزله من منصبه في محاولة ثالثة بعد فشله في مرتين سابقتين، لكن كاستيلو قابل الأمر بإعلانه حل البرلمان وهو القرار الذي رفضه الجيش والشرطة البلاد.ودعا كاستيلو جموع الشعب لدعم قراراته التي ستسمح لنا بتوجيه البلاد على طريق التنمية دون أي تمييز، مشيرا إلى أن البرلمان رفض باستمرار المبادرات الاجتماعية والاقتصادية التي طرحتها الحكومة منذ وصوله للسلطة، وهو ما أدى إلى عرقلة عمل مجلس الوزراء.
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أخبار العالم الآن, منظمة الأمم المتحدة
أخبار العالم الآن, منظمة الأمم المتحدة

الأمم المتحدة تعلق على توتر الأوضاع في بيرو

11:57 GMT 08.12.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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أصدر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بيانا علق فيه على توتر الأوضاع السياسية الذي تشهده بيرو في أعقاب اعتقال الرئيس السابق للبلاد بيدرو كاستيلو.
سبوتنيك. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة في بيانه، اليوم الخميس، عن قلقه إزاء الوضع السياسي في بيرو، كما أدان أي محاولة لتقويض النظام الديمقراطي.
وكانت الشرطة في بيرو قد أعلنت، أمس الأربعاء، القبض على بيدرو كاستيلو في أعقاب قرار من برلمان البلاد بعزله من رئاسة البلاد، مشيرة إليه في بيان بالرئيس السابق.
وجاء في بيان الشرطة: "وفقا لواجبنا بموجب قانون الشرطة الوطنية في بيرو، ألقى رجال الشرطة القبض على الرئيس السابق للبلاد بيدرو كاستيلو".
جاء ذلك بعد إعلان كاستيلو في وقت سابق حل البرلمان، الذي كان يمهد لعزله من منصبه في محاولة ثالثة بعد فشله في مرتين سابقتين، لكن كاستيلو قابل الأمر بإعلانه حل البرلمان وهو القرار الذي رفضه الجيش والشرطة البلاد.
ودعا كاستيلو جموع الشعب لدعم قراراته التي ستسمح لنا بتوجيه البلاد على طريق التنمية دون أي تمييز، مشيرا إلى أن البرلمان رفض باستمرار المبادرات الاجتماعية والاقتصادية التي طرحتها الحكومة منذ وصوله للسلطة، وهو ما أدى إلى عرقلة عمل مجلس الوزراء.
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