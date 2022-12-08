https://sputnikarabic.ae/20221208/البحرية-الإسرائيلية-تهاجم-مراكب-صيد-فلسطينية-في-غزة-1070981979.html

البحرية الإسرائيلية تهاجم مراكب صيد فلسطينية في غزة

البحرية الإسرائيلية تهاجم مراكب صيد فلسطينية في غزة

أفادت مصادر فلسطينية، ظهر اليوم الخميس، بأن زوارق الجيش الإسرائيلي البحرية هاجمت مراكب صيد فلسطينية في عرض بحر شمال قطاع غزة. 08.12.2022, سبوتنيك عربي

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وأكدت وكالة "شهاب"، ظهر اليوم، أن الزوارق الإسرائيلية هاجمت مراكب الصيد (حسكات) الفلسطينية وطاردتها في بحر شمال القطاع وسط إطلاق نار، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.وأشارت إلى أن الاعتداء الإسرائيلي جاء بعد مناورة عسكرية نفذها الجيش الإسرائيلي في منطقة زيكيم البحرية، شمال قطاع غزة، لافتة إلى أن قوات الجيش أطلقت قذائف هاون باستخدام مدرعتي "M13" باتجاه البحر المتوسط، كذلك قيام غواصين بتفجير ألغام بحرية.قال نزار عياش، نقيب الصيادين في قطاع غزة، إن "الاحتلال يكثف هجماته على سواحل القطاع، نظرا لأهمية البحر هناك، حيث يستهدف مهنة الصيد التي تأتي في المرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد الزراعة، حيث يعمل بها 4500 صياد، على 1000 قارب، يعيلون 50 ألف نسمة، كما يشاركون في الأمن الاقتصادي لفلسطين".وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن "زوارق الاحتلال دائما ما تستهدف الصيادين، سواء بالاعتقال أو إطلاق النار، حيث قامت أول أمس باعتقال 6 صيادين، ثم أطلقت صراحهم في اليوم نفسه، لكنها تحفظت على قواربهم ومعدات الصيد، وهو نوع من قطع وسائل الرزق، حيث سيتعطلون عن العمل ولن يتمكنوا من تلبية احتياجات أسرهم".وأكد النقيب أن وضع الصيادين مأساوي: "نتيجة لما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي وزوارقه الحربية سواء في البحر أو على المعابر الإسرائيلية، فأصبح الصياد غير قادر على تلبية احتياجات أسرته، وزاد فقره فقرا نتيجة لإطلاق النار والملاحقات والاعتقالات ومصادرة قوارب الصيد، وفي المقابل يمنع كل مستلزمات الصيد، تحديدا المحركات منذ سنوات من الدخول لقطاع غزة".ولفت إلى أن معظم المراكب باتت خارجة عن الخدمة ولا تلبي الاحتياجات المطلوبة منها، متوقعا أن يخرج أكثر من نصف الصيادين عن العمل بالقطاع خلال عام، نتيجة هذه المضايقات والملاحقات الإسرائيلية.

https://sputnikarabic.ae/20221130/نقيب-الصيادين-في-غزة-لـسبوتنيك-وضع-القطاع-مأساوي-وإسرائيل-تتعمد-استهداف-سواحل-غزة-1070709911.html

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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي