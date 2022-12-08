عربي
زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر يضرب إندونيسيا
https://sputnikarabic.ae/20221208/البرازيل-تعرب-عن-قلقها-إزاء-عزل-رئيس-بيرو--1070965559.html
البرازيل تعرب عن قلقها إزاء عزل رئيس بيرو
البرازيل تعرب عن قلقها إزاء عزل رئيس بيرو
أعلنت وزارة الخارجية البرازيلية، أن الحكومة البرازيلية أعربت عن قلقها إزاء الوضع السياسي الداخلي في بيرو الذي أدى لعزل الرئيس بيدرو كاستيليو. 08.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-08T01:02+0000
2022-12-08T01:02+0000
بيرو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/02/1067194089_0:0:3045:1714_1920x0_80_0_0_b18b952e1579b628c376187f506938a5.jpg
مكسيكو – سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "الحكومة البرازيلية تتابع بقلق الوضع السياسي الداخلي في بيرو، الذي أدى لعزل دستوري للرئيس بيدرو كاستيليو من قبل الكونغرس وانتقال منصبه لنائبة الرئيس دينا بولوارتي".وتشهد بيرو تقلبات سياسية خلال الأشهر الأخيرة وتحقيقات في قضايا فساد، وذلك منذ تولي كاستيلو منصبه في تموز/يوليو من العام الماضي.وواجه كاستيلو اتهامات من المدعي العام في البلاد بتشكيل منظمة إجرامية في البلاد مسؤولة عن ممارسات فساد في البلاد للحصول على الأموال.ومنذ تعيينه عيّن كاستيلو 5 رؤساء للحكومة، وتظاهر ضده الآلاف مطالبين بإقالته من منصبه وكان أكبر تلك الاحتجاجات التي شهدتها البلاد الشهر الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20221207/شرطة-بيرو-تعتقل-كاستيلو-بعد-قرار-البرلمان-بعزله-من-منصب-الرئيس-1070959759.html
بيرو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/02/1067194089_316:0:3045:2047_1920x0_80_0_0_0cf63c97a5be4eb69eae2e6c7488736c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بيرو
بيرو

البرازيل تعرب عن قلقها إزاء عزل رئيس بيرو

01:02 GMT 08.12.2022
© AP Photo / Martin Mejiaأحد مؤيدي رئيس بيرو بيدرو كاستيلو ينتقد مدافعًا عن أخت زوجته ينيفر باريديس، خارج محكمة في ليما، بيرو، 26 أغسطس 2022.
أحد مؤيدي رئيس بيرو بيدرو كاستيلو ينتقد مدافعًا عن أخت زوجته ينيفر باريديس، خارج محكمة في ليما، بيرو، 26 أغسطس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2022
© AP Photo / Martin Mejia
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الخارجية البرازيلية، أن الحكومة البرازيلية أعربت عن قلقها إزاء الوضع السياسي الداخلي في بيرو الذي أدى لعزل الرئيس بيدرو كاستيليو.
مكسيكو – سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "الحكومة البرازيلية تتابع بقلق الوضع السياسي الداخلي في بيرو، الذي أدى لعزل دستوري للرئيس بيدرو كاستيليو من قبل الكونغرس وانتقال منصبه لنائبة الرئيس دينا بولوارتي".
علم بيرو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2022
شرطة بيرو تعتقل كاستيلو بعد قرار البرلمان بعزله من منصب الرئيس
أمس, 20:44 GMT
وتشهد بيرو تقلبات سياسية خلال الأشهر الأخيرة وتحقيقات في قضايا فساد، وذلك منذ تولي كاستيلو منصبه في تموز/يوليو من العام الماضي.
وواجه كاستيلو اتهامات من المدعي العام في البلاد بتشكيل منظمة إجرامية في البلاد مسؤولة عن ممارسات فساد في البلاد للحصول على الأموال.
ومنذ تعيينه عيّن كاستيلو 5 رؤساء للحكومة، وتظاهر ضده الآلاف مطالبين بإقالته من منصبه وكان أكبر تلك الاحتجاجات التي شهدتها البلاد الشهر الماضي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий у вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصأمس, 20:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала