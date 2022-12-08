https://sputnikarabic.ae/20221208/البرازيل-تعرب-عن-قلقها-إزاء-عزل-رئيس-بيرو--1070965559.html
البرازيل تعرب عن قلقها إزاء عزل رئيس بيرو
البرازيل تعرب عن قلقها إزاء عزل رئيس بيرو
أعلنت وزارة الخارجية البرازيلية، أن الحكومة البرازيلية أعربت عن قلقها إزاء الوضع السياسي الداخلي في بيرو الذي أدى لعزل الرئيس بيدرو كاستيليو. 08.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-08T01:02+0000
2022-12-08T01:02+0000
2022-12-08T01:02+0000
بيرو
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مكسيكو – سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "الحكومة البرازيلية تتابع بقلق الوضع السياسي الداخلي في بيرو، الذي أدى لعزل دستوري للرئيس بيدرو كاستيليو من قبل الكونغرس وانتقال منصبه لنائبة الرئيس دينا بولوارتي".وتشهد بيرو تقلبات سياسية خلال الأشهر الأخيرة وتحقيقات في قضايا فساد، وذلك منذ تولي كاستيلو منصبه في تموز/يوليو من العام الماضي.وواجه كاستيلو اتهامات من المدعي العام في البلاد بتشكيل منظمة إجرامية في البلاد مسؤولة عن ممارسات فساد في البلاد للحصول على الأموال.ومنذ تعيينه عيّن كاستيلو 5 رؤساء للحكومة، وتظاهر ضده الآلاف مطالبين بإقالته من منصبه وكان أكبر تلك الاحتجاجات التي شهدتها البلاد الشهر الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20221207/شرطة-بيرو-تعتقل-كاستيلو-بعد-قرار-البرلمان-بعزله-من-منصب-الرئيس-1070959759.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
بيرو
البرازيل تعرب عن قلقها إزاء عزل رئيس بيرو
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أعلنت وزارة الخارجية البرازيلية، أن الحكومة البرازيلية أعربت عن قلقها إزاء الوضع السياسي الداخلي في بيرو الذي أدى لعزل الرئيس بيدرو كاستيليو.
مكسيكو – سبوتنيك
. وجاء في بيان الوزارة: "الحكومة البرازيلية تتابع بقلق الوضع السياسي الداخلي في بيرو، الذي أدى لعزل دستوري للرئيس بيدرو كاستيليو من قبل الكونغرس وانتقال منصبه لنائبة الرئيس دينا بولوارتي".
وتشهد بيرو تقلبات سياسية خلال الأشهر الأخيرة وتحقيقات في قضايا فساد، وذلك منذ تولي كاستيلو منصبه في تموز/يوليو من العام الماضي.
وواجه كاستيلو اتهامات من المدعي العام في البلاد بتشكيل منظمة إجرامية
في البلاد مسؤولة عن ممارسات فساد في البلاد للحصول على الأموال.
ومنذ تعيينه عيّن كاستيلو 5 رؤساء للحكومة، وتظاهر ضده الآلاف مطالبين بإقالته من منصبه وكان أكبر تلك الاحتجاجات التي شهدتها البلاد الشهر الماضي.