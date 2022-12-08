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الرئيس الإيراني يحذر من محاولات إرباك مسيرة التقدم داخل البلاد
الرئيس الإيراني يحذر من محاولات إرباك مسيرة التقدم داخل البلاد
حذر رئيس الجمهورية الإيراني إبراهيم رئيسي، من محاولات "الأعداء" إرباك مسيرة التقدم داخل البلاد، مشددا على أن الشعب الإيراني "لن ينخدع بالشعارات المزيفة حول... 08.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-08T13:13+0000
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وأوضح رئيسي خلال كلمة له أمام حشد من أهالي مدينة رباط كريم جنوبي العاصمة طهران، بأن "الشعب الإيراني لن ينخدع بالشعارات المزيفة التي يطلقها الأعداء حول الحرية، لأنه نال حريته واستقلاله منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 1979"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم".وفي كلمته حذر رئيسي من "محاولات البعض الذين يعملون على إرباك مسيرة التقدم داخل البلاد، بما في ذلك منع الشباب من التحصيل الدراسي وعرقلة نشاط المنتجين وبالتالي الحؤول دون ازدهار المجتمع الإيراني".وأشار رئيسي "بموقف الشعب الإيراني الواعي من مؤامرات الأعداء ضد إيران ولا سيما الاضطرابات الأخيرة".وقال: "شعبنا الأبي استطاع من جديد أن يحبط مخططات العدو، انطلاقا من مبادئه الدينية والعقائدية".ووجه رئيسي لمن وصفهم بـ"الأعداء وقوى الاستكبار العالمي وعملائه": إنكم أينما ذهبتم لم تمنحوا شعوبها الحرية وإنما سلبتموها الاستقرار والرخاء".مشيرا إلى أن "الشعب الإيراني بنسائه ورجاله يفخر أنه يتخذ من السيدة الزهراء قدوة للسير على نهج السعادة والرقي".وشدد على أن "العدو يقر اليوم بأن إيران تمتلك اليوم اليد الطولى في العديد من المجالات على صعيد المنطقة، وطاقاتها الشابة حققت إنجازات منقطعة النظير في المجالات المعرفية".
https://sputnikarabic.ae/20221206/رئيس-الأركان-الإيرانية-طهران-تمتلك-خبرة-40-عاما-في-تصنيع-الطائرات-المسيرة-1070902601.html
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الرئيس الإيراني يحذر من محاولات إرباك مسيرة التقدم داخل البلاد

13:13 GMT 08.12.2022
© AFP 2022 / ED JONESالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2022
© AFP 2022 / ED JONES
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حذر رئيس الجمهورية الإيراني إبراهيم رئيسي، من محاولات "الأعداء" إرباك مسيرة التقدم داخل البلاد، مشددا على أن الشعب الإيراني "لن ينخدع بالشعارات المزيفة حول الحرية".
وأوضح رئيسي خلال كلمة له أمام حشد من أهالي مدينة رباط كريم جنوبي العاصمة طهران، بأن "الشعب الإيراني لن ينخدع بالشعارات المزيفة التي يطلقها الأعداء حول الحرية، لأنه نال حريته واستقلاله منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 1979"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم".
وفي كلمته حذر رئيسي من "محاولات البعض الذين يعملون على إرباك مسيرة التقدم داخل البلاد، بما في ذلك منع الشباب من التحصيل الدراسي وعرقلة نشاط المنتجين وبالتالي الحؤول دون ازدهار المجتمع الإيراني".
وأشار رئيسي "بموقف الشعب الإيراني الواعي من مؤامرات الأعداء ضد إيران ولا سيما الاضطرابات الأخيرة".
رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2022
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وقال: "شعبنا الأبي استطاع من جديد أن يحبط مخططات العدو، انطلاقا من مبادئه الدينية والعقائدية".
ووجه رئيسي لمن وصفهم بـ"الأعداء وقوى الاستكبار العالمي وعملائه": إنكم أينما ذهبتم لم تمنحوا شعوبها الحرية وإنما سلبتموها الاستقرار والرخاء".
مشيرا إلى أن "الشعب الإيراني بنسائه ورجاله يفخر أنه يتخذ من السيدة الزهراء قدوة للسير على نهج السعادة والرقي".
وشدد على أن "العدو يقر اليوم بأن إيران تمتلك اليوم اليد الطولى في العديد من المجالات على صعيد المنطقة، وطاقاتها الشابة حققت إنجازات منقطعة النظير في المجالات المعرفية".
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