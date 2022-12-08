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https://sputnikarabic.ae/20221208/القضاء-الإيراني-يصدر-لائحة-اتهام-بحق-5-أشخاص-في-قضية-الاعتداء-الإرهابي-في-شيراز-1070984663.html
القضاء الإيراني يصدر لائحة اتهام بحق 5 أشخاص في قضية الاعتداء الإرهابي في شيراز
القضاء الإيراني يصدر لائحة اتهام بحق 5 أشخاص في قضية الاعتداء الإرهابي في شيراز
أصدر القضاء الإيراني، اليوم الخميس، "لائحة اتهام بحق 5 أشخاص في قضية الاعتداء الإرهابي في مدينة شيراز جنوب غربي إيران". 08.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-08T12:56+0000
2022-12-08T12:56+0000
إيران
أخبار إيران
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وحسب وسائل إعلام إيرانية، فإن "رئيس قضاة محافظة فارس أعلن عن إصدار لائحة اتهام المتهمين بالهجوم الإرهابي على حجاج ومرافقي مرقد مدينة شيراز"، لافتاً إلى "اتهام 5 متهمين رئيسيين في الحادث الإرهابي".وقتل 20 شخصا على الأقل، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في هجوم مسلح تبناه تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا والعديد من الدول)، على ضريح "شاه شيراغ"، في مدينة شيراز جنوب غربي إيران.ومنذ سبتمبر/ أيلول الماضي، تشهد إيران احتجاجات واسعة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني (22 عاما)، عقب احتجازها من قبل شرطة الأخلاق بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير لائق".
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إيران, أخبار إيران
إيران, أخبار إيران

القضاء الإيراني يصدر لائحة اتهام بحق 5 أشخاص في قضية الاعتداء الإرهابي في شيراز

12:56 GMT 08.12.2022
© AFP 2022 / ISNA News Agencyهجوم مسلح استهدف مزار "شاه جراغ" الديني في مدينة شيراز الإيرانية جنوبي إيران، 26 أكتوبر 2022
هجوم مسلح استهدف مزار شاه جراغ الديني في مدينة شيراز الإيرانية جنوبي إيران، 26 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2022
© AFP 2022 / ISNA News Agency
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أصدر القضاء الإيراني، اليوم الخميس، "لائحة اتهام بحق 5 أشخاص في قضية الاعتداء الإرهابي في مدينة شيراز جنوب غربي إيران".
وحسب وسائل إعلام إيرانية، فإن "رئيس قضاة محافظة فارس أعلن عن إصدار لائحة اتهام المتهمين بالهجوم الإرهابي على حجاج ومرافقي مرقد مدينة شيراز"، لافتاً إلى "اتهام 5 متهمين رئيسيين في الحادث الإرهابي".
وقتل 20 شخصا على الأقل، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في هجوم مسلح تبناه تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا والعديد من الدول)، على ضريح "شاه شيراغ"، في مدينة شيراز جنوب غربي إيران.
ومنذ سبتمبر/ أيلول الماضي، تشهد إيران احتجاجات واسعة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني (22 عاما)، عقب احتجازها من قبل شرطة الأخلاق بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير لائق".
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