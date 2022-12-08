https://sputnikarabic.ae/20221208/بوريل-يشكك-بمصداقية-الأفارقة-المؤيدين-لروسيا-1071000634.html
بوريل يشكك بمصداقية الأفارقة المؤيدين لروسيا
بوريل يشكك بمصداقية الأفارقة المؤيدين لروسيا
اعتبر مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في اجتماع للجنة البرلمان الأوروبي اليوم الخميس أن "صدق الأفارقة المشاركين في المظاهرات المؤيدة لروسيا... 08.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-08T18:50+0000
2022-12-08T18:50+0000
2022-12-08T18:50+0000
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وتابع بوريل: "الأفارقة الذين يدعمون موقف موسكو لا يعرفون مكان دونباس ومن هو الرئيس فلاديمير بوتين".وأشار بوريل إلى أن "تصرفات روسيا تحظى بدعم بعض دول الاتحاد الأوروبي".وتلقى كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي انتقادات على الفور من النائب الألماني أوزلين ديميريل، الذي وصف موقفه بأنه "متعجرف".وأشار البرلماني إلى أن "الأوروبيين في وقت سابق أبلغوا سكان مالي أن فرنسا ستنقذهم".وخلال المناقشة، اشتكى بوريل أيضًا من أن السلك الدبلوماسي الأوروبي ليس لديه ما يكفي من الأموال للتعامل مع "الدعاية الروسية".
https://sputnikarabic.ae/20220116/سكان-مالي-ينظمون-مسيرة-حاشدة-دعما-لسياسات-روسيا-في-بلادهم-1056256473.html
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روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
بوريل يشكك بمصداقية الأفارقة المؤيدين لروسيا
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اعتبر مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في اجتماع للجنة البرلمان الأوروبي اليوم الخميس أن "صدق الأفارقة المشاركين في المظاهرات المؤيدة لروسيا أمر مشكوك فيه".
وتابع بوريل: "الأفارقة الذين يدعمون موقف موسكو لا يعرفون مكان دونباس ومن هو الرئيس فلاديمير بوتين".
"تبعد روسيا اللوم عن نفسها وتغير الواقع وتجد جمهورا لها في أجزاء معينة من العالم، أتحدث على سبيل المثال عن الشباب في الشوارع باماكو (عاصمة مالي) الذين تم عرضهم على القنوات التلفزيونية مع ملصق: "بوتين، لقد أنقذت دونباس والآن ستنقذنا".
وأشار بوريل إلى أن "تصرفات روسيا تحظى بدعم بعض دول الاتحاد الأوروبي".
يكفي أن تذهب إلى البلقان، وسترى هناك عبارات من قبيل شكراً وعيد ميلاد سعيد يا بوتين.
وتلقى كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي انتقادات على الفور من النائب الألماني أوزلين ديميريل، الذي وصف موقفه بأنه "متعجرف".
بصراحة، ما قلته لا يبدو محترمًا للغاية، هذه النبرة المتغطرسة، فضلاً عن عدم الاحترام تجاه إفريقيا، لها عواقب لذلك لا ينبغي أن يتفاجأ المرء عندما يشعر الأفارقة بالإحباط والتوتر ويلجأون إلى روسيا للحصول على المساعدة.
وأشار البرلماني إلى أن "الأوروبيين في وقت سابق أبلغوا سكان مالي أن فرنسا ستنقذهم".
وخلال المناقشة، اشتكى بوريل
أيضًا من أن السلك الدبلوماسي الأوروبي ليس لديه ما يكفي من الأموال للتعامل مع "الدعاية الروسية".