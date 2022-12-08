عربي
https://sputnikarabic.ae/20221208/مدرب-مانشستر-يونايتد-لم-أعد-أفكر-في-أزمة-رونالدو-1070976335.html
مدرب مانشستر يونايتد: لم أعد أفكر في أزمة رونالدو
مدرب مانشستر يونايتد: لم أعد أفكر في أزمة رونالدو
قال مدرب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، إيريك تان هاغ، إنه لم يعد يفكر في أزمة النجم العالمي كريستيانو رونالدو، وإنه وضع أزمة اللاعب وراء ظهره. 08.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-08T10:24+0000
2022-12-08T10:24+0000
مجتمع
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/0f/1062276902_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4cd293b66dbcb9d1d5ceec5ddab9428a.jpg
جاءت تصريحات هاغ في مقابلة مع القناة الرسمية للنادي، شهدت حديثه لأول مرة عن رحيل كريستيانو رونالدو عن صفوف الفريق الإنجليزي.وفي وقت سابق، رد البرتغالي كريستيانو رونالدو على الأنباء التي أكدت اتفاقه مع النصر السعودي، استعدادا للانضمام إليه في يناير/ كانون الثاني المقبل.وأكدت وسائل إعلام برتغالية أن رونالدو أثناء مغادرة لاستاد لوسيل، بعد مباراة البرتغال وسويسرا، سأله الصحفيون عن حقيقة انتقاله للنادي السعودي، فرد: "لا، هذا ليس صحيحا"، حسب قناة "بي إن سبورت".وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت تفاصيل العقد المقدم من النصر السعودي لنجم المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو، مشيرة إلى أن النجم البرتغالي سيلعب مع النادي السعودي اعتبارا من 1 يناير المقبل، في عقد يستمر لموسمين ونصف.وقيمة العقد ستكون أقل بقليل من مائة مليون يورو مضافا إليها حوافز اقتصادية ممثلة بالإعلانات ليصبح البرتغالي صاحب أعلى أجر مدفوع للاعب في العالم ويقترب المبلغ من 200 مليون يورو في الموسم الواحد.وكانت "ديلي ميل" البريطانية، قد نشرت في وقت سابق أن رونالدو قد وافق على عرض قيمته 172.9 مليون جنيه إسترليني سنويا من نادي النصر السعودي.ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن رونالدو قد وافق على عرض قيمته 172.9 مليون جنيه إسترليني سنويا من نادي النصر السعودي.وكشفت تقارير، في وقت سابق، أن نجم كرة القدم البرتغالي، تلقى عرضا ضخما من نادي النصر ‏السعودي مقابل الانضمام إلى صفوفه، بعد رحيله عن نادي مانشستر يونايتد.‏
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/0f/1062276902_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b607285d8230b2bf923230a50b589727.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع, رياضة
مجتمع, رياضة

مدرب مانشستر يونايتد: لم أعد أفكر في أزمة رونالدو

10:24 GMT 08.12.2022
© AFP 2022 / GLYN KIRKالبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي
البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2022
© AFP 2022 / GLYN KIRK
تابعنا عبرTelegram
قال مدرب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، إيريك تان هاغ، إنه لم يعد يفكر في أزمة النجم العالمي كريستيانو رونالدو، وإنه وضع أزمة اللاعب وراء ظهره.
جاءت تصريحات هاغ في مقابلة مع القناة الرسمية للنادي، شهدت حديثه لأول مرة عن رحيل كريستيانو رونالدو عن صفوف الفريق الإنجليزي.
وفي وقت سابق، رد البرتغالي كريستيانو رونالدو على الأنباء التي أكدت اتفاقه مع النصر السعودي، استعدادا للانضمام إليه في يناير/ كانون الثاني المقبل.
وأكدت وسائل إعلام برتغالية أن رونالدو أثناء مغادرة لاستاد لوسيل، بعد مباراة البرتغال وسويسرا، سأله الصحفيون عن حقيقة انتقاله للنادي السعودي، فرد: "لا، هذا ليس صحيحا"، حسب قناة "بي إن سبورت".
وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت تفاصيل العقد المقدم من النصر السعودي لنجم المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو، مشيرة إلى أن النجم البرتغالي سيلعب مع النادي السعودي اعتبارا من 1 يناير المقبل، في عقد يستمر لموسمين ونصف.
وقيمة العقد ستكون أقل بقليل من مائة مليون يورو مضافا إليها حوافز اقتصادية ممثلة بالإعلانات ليصبح البرتغالي صاحب أعلى أجر مدفوع للاعب في العالم ويقترب المبلغ من 200 مليون يورو في الموسم الواحد.
وكانت "ديلي ميل" البريطانية، قد نشرت في وقت سابق أن رونالدو قد وافق على عرض قيمته 172.9 مليون جنيه إسترليني سنويا من نادي النصر السعودي.
ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن رونالدو قد وافق على عرض قيمته 172.9 مليون جنيه إسترليني سنويا من نادي النصر السعودي.
وكشفت تقارير، في وقت سابق، أن نجم كرة القدم البرتغالي، تلقى عرضا ضخما من نادي النصر ‏السعودي مقابل الانضمام إلى صفوفه، بعد رحيله عن نادي مانشستر يونايتد.‏
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاص10:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала