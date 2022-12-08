https://sputnikarabic.ae/20221208/مدرب-مانشستر-يونايتد-لم-أعد-أفكر-في-أزمة-رونالدو-1070976335.html

مدرب مانشستر يونايتد: لم أعد أفكر في أزمة رونالدو

مدرب مانشستر يونايتد: لم أعد أفكر في أزمة رونالدو

قال مدرب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، إيريك تان هاغ، إنه لم يعد يفكر في أزمة النجم العالمي كريستيانو رونالدو، وإنه وضع أزمة اللاعب وراء ظهره. 08.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-08T10:24+0000

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2022-12-08T10:24+0000

مجتمع

رياضة

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جاءت تصريحات هاغ في مقابلة مع القناة الرسمية للنادي، شهدت حديثه لأول مرة عن رحيل كريستيانو رونالدو عن صفوف الفريق الإنجليزي.وفي وقت سابق، رد البرتغالي كريستيانو رونالدو على الأنباء التي أكدت اتفاقه مع النصر السعودي، استعدادا للانضمام إليه في يناير/ كانون الثاني المقبل.وأكدت وسائل إعلام برتغالية أن رونالدو أثناء مغادرة لاستاد لوسيل، بعد مباراة البرتغال وسويسرا، سأله الصحفيون عن حقيقة انتقاله للنادي السعودي، فرد: "لا، هذا ليس صحيحا"، حسب قناة "بي إن سبورت".وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت تفاصيل العقد المقدم من النصر السعودي لنجم المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو، مشيرة إلى أن النجم البرتغالي سيلعب مع النادي السعودي اعتبارا من 1 يناير المقبل، في عقد يستمر لموسمين ونصف.وقيمة العقد ستكون أقل بقليل من مائة مليون يورو مضافا إليها حوافز اقتصادية ممثلة بالإعلانات ليصبح البرتغالي صاحب أعلى أجر مدفوع للاعب في العالم ويقترب المبلغ من 200 مليون يورو في الموسم الواحد.وكانت "ديلي ميل" البريطانية، قد نشرت في وقت سابق أن رونالدو قد وافق على عرض قيمته 172.9 مليون جنيه إسترليني سنويا من نادي النصر السعودي.ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن رونالدو قد وافق على عرض قيمته 172.9 مليون جنيه إسترليني سنويا من نادي النصر السعودي.وكشفت تقارير، في وقت سابق، أن نجم كرة القدم البرتغالي، تلقى عرضا ضخما من نادي النصر ‏السعودي مقابل الانضمام إلى صفوفه، بعد رحيله عن نادي مانشستر يونايتد.‏

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