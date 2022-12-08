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https://sputnikarabic.ae/20221208/وزير-الإعلام-اليمني-إيران-تواصل-عمليات-نقل-صواريخ-باليستية-وطائرات-مسيرة-لـأنصار-الله-1070998405.html
وزير الإعلام اليمني: إيران تواصل عمليات نقل ‏صواريخ باليستية وطائرات مسيرة لـ"أنصار الله"‏
وزير الإعلام اليمني: إيران تواصل عمليات نقل ‏صواريخ باليستية وطائرات مسيرة لـ"أنصار الله"‏
اتهم وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، اليوم الخميس، إيران "بمواصلة عمليات نقل الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية من ‏صواريخ باليستية وطائرات مسيرة لجماعة "أنصار... 08.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-08T16:33+0000
2022-12-08T16:34+0000
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الحرب على اليمن
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أنصار الله
إيران
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وأردف الإرياني: أن ما تقوم به إيران هو "انتهاك سافر للقرارات الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم (2216)، في ظل صمت دولي وعجز عن القيام بواجباته في صون مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وحفظ الأمن والسلم العالمي"، في سلسلة من تغريداته على "تويتر".وأضاف أن "هذا التصعيد يؤكد مساعي نظام ايران الهروب من ازماته الداخلية عبر تحريك ادواته في المنطقة، ومنها جماعة "أنصار الله" لتنفيذ سياساته التدميرية ونشر الفوضى والارهاب وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد أمن الطاقة العالمية، وخطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب".وختم وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، بيانه مطالبا "المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالقيام بمسئولياتهم القانونية في وقف ممارسات النظام الإيراني التي تقوض جهود التهدئة واحلال السلام في اليمن، وتطيل أمد الحرب، وتفاقم الأزمة والمعاناة الإنسانية لليمنيين، وتهدد السلم والامن الإقليمي والدولي"، وفق قوله.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات في وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية. حسب تقديرات الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20221112/وزير-الإعلام-اليمني-يتهم-إيران-بالإتجار-بالمخدرات-لتمويل-أنشطة-أنصار-الله-وحزب-الله-1070102913.html
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العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, إيران
العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, إيران

وزير الإعلام اليمني: إيران تواصل عمليات نقل ‏صواريخ باليستية وطائرات مسيرة لـ"أنصار الله"‏

16:33 GMT 08.12.2022 (تم التحديث: 16:34 GMT 08.12.2022)
© AP Photo / Hani Mohammedجندي تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن
جندي تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2022
جندي تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن
© AP Photo / Hani Mohammed
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اتهم وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، اليوم الخميس، إيران "بمواصلة عمليات نقل الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية من ‏صواريخ باليستية وطائرات مسيرة لجماعة "أنصار الله".‏
وأردف الإرياني: أن ما تقوم به إيران هو "انتهاك سافر للقرارات الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم (2216)، في ظل صمت دولي وعجز عن القيام بواجباته في صون مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وحفظ الأمن والسلم العالمي"، في سلسلة من تغريداته على "تويتر".
وأضاف أن "هذا التصعيد يؤكد مساعي نظام ايران الهروب من ازماته الداخلية عبر تحريك ادواته في المنطقة، ومنها جماعة "أنصار الله" لتنفيذ سياساته التدميرية ونشر الفوضى والارهاب وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد أمن الطاقة العالمية، وخطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب".
وختم وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، بيانه مطالبا "المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالقيام بمسئولياتهم القانونية في وقف ممارسات النظام الإيراني التي تقوض جهود التهدئة واحلال السلام في اليمن، وتطيل أمد الحرب، وتفاقم الأزمة والمعاناة الإنسانية لليمنيين، وتهدد السلم والامن الإقليمي والدولي"، وفق قوله.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات في وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2022
وزير الإعلام اليمني يتهم إيران بالإتجار بالمخدرات لتمويل أنشطة "أنصار الله" و"حزب الله"
12 نوفمبر, 18:29 GMT
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية. حسب تقديرات الأمم المتحدة.
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