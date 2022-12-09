https://sputnikarabic.ae/20221209/إعلام-تويتر-يتجسس-على-مستخدمي-70-ألف-موقع-1071016181.html
إعلام: "تويتر" يتجسس على مستخدمي 70 ألف موقع
إعلام: "تويتر" يتجسس على مستخدمي 70 ألف موقع
كشفت تقارير إعلامية غربية، اليوم الجمعة، أن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بإمكانه الوصول إلى بيانات مستخدمي نحو 70 ألف موقع إلكتروني آخر. 09.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-09T10:48+0000
2022-12-09T10:48+0000
2022-12-09T10:48+0000
تويتر
بريطانيا
مجتمع
إيلون ماسك
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وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الجمعة، أن "تويتر" أو "الطائر الأزرق" بإمكانه الوصول إلى بيانات مستخدمي نحو 70 ألف موقع إلكتروني آخر، من بينها مواقع تابعة للحكومة الأمريكية وأخرى لشركات الرعاية الصحية.وأوضحت الصحيفة أن "تويتر" يحصل على تلك البيانات من خلال أداة الإعلان الخاصة به المسماه بـ"بيكسل"، حيث يضمنها المعلنون في مواقعهم بهدف تتبع وتحليل واستهداف المستخدمين، في وقت تقوم تلك الأداة "بيكسل" بتوجيه بيانات المستخدمين إلى "تويتر"، التي تشمل عنوان "IP" الخاص بهم، فضلا عن معلومات الدفع الإلكتروني وبعض الأنشطة الأخرى على الإنترنت.وأشارت إلى أن "بعض الكيانات التي تعلن على وسيلة التواصل الاجتماعي "تويتر" قد لا تعلم أنها تشارك بيانات مستخدميها مع الموقع، كما أن العديد من شركات صناعة السيارات الكبرى حول العالم تعلن بضاعتها وإنتاجها على "تويتر"، وهو ما يشير إلى أن مالك الموقع "تويتر"، إيلون ماسك، وهو أيضا مالك شركة "تسلا" لصناعة السيارات، يمكنه الاطلاع على حركة المرور إلى مواقع منافسيه في عالم السيارات.
https://sputnikarabic.ae/20221209/وان-ويب-تعلن-نجاح-تشغيل-40-قمرا-صناعيا-للإنترنت-في-الفضاء--1071007991.html
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تويتر, بريطانيا, مجتمع, إيلون ماسك
تويتر, بريطانيا, مجتمع, إيلون ماسك
إعلام: "تويتر" يتجسس على مستخدمي 70 ألف موقع
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كشفت تقارير إعلامية غربية، اليوم الجمعة، أن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بإمكانه الوصول إلى بيانات مستخدمي نحو 70 ألف موقع إلكتروني آخر.
وذكرت صحيفة
"ديلي ميل" البريطانية، اليوم الجمعة، أن "تويتر" أو "الطائر الأزرق" بإمكانه الوصول إلى بيانات مستخدمي نحو 70 ألف موقع إلكتروني آخر، من بينها مواقع تابعة للحكومة الأمريكية وأخرى لشركات الرعاية الصحية.
وأوضحت الصحيفة أن "تويتر" يحصل على تلك البيانات من خلال أداة الإعلان الخاصة به المسماه بـ"بيكسل"، حيث يضمنها المعلنون في مواقعهم بهدف تتبع وتحليل واستهداف المستخدمين، في وقت تقوم تلك الأداة "بيكسل" بتوجيه بيانات المستخدمين إلى "تويتر"، التي تشمل عنوان "IP" الخاص بهم، فضلا عن معلومات الدفع الإلكتروني وبعض الأنشطة الأخرى على الإنترنت.
وأشارت إلى أن "بعض الكيانات التي تعلن على وسيلة التواصل الاجتماعي "تويتر" قد لا تعلم أنها تشارك بيانات مستخدميها مع الموقع، كما أن العديد من شركات صناعة السيارات الكبرى حول العالم تعلن بضاعتها وإنتاجها على "تويتر"، وهو ما يشير إلى أن مالك الموقع "تويتر"، إيلون ماسك
، وهو أيضا مالك شركة "تسلا" لصناعة السيارات، يمكنه الاطلاع على حركة المرور إلى مواقع منافسيه في عالم السيارات.