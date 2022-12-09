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"وان ويب" تعلن نجاح تشغيل 40 قمرا صناعيا للإنترنت في الفضاء
"وان ويب" تعلن نجاح تشغيل 40 قمرا صناعيا للإنترنت في الفضاء
نجحت شركة "سبيس إكس" التي يملكها رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، في وضع 40 قمرا صناعيا لمنافستها في مجال اتصالات الإنترنت الفضائية شركة "وان ويب" في المدار. 09.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-09T08:17+0000
2022-12-09T08:17+0000
شركة "سبيس إكس"
إيلون ماسك
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وقالت شركة "وان ويب" عبر تويتر: "تمت المهمة بنجاح".وأوضحت أن مع هذا الإطلاق الأخير، تم نشر ما يقرب من 80% من كوكبة مدار الأرض المنخفض المخطط لها. يذكر أنه في مارس/ آذار الماضي، علقت "وان ويب" جميع عمليات الإطلاق المستقبلية من محطة الفضاء الروسية في كازاخستان بعد أن طالبت موسكو الشركة بتقديم ضمانات للاستخدام غير العسكري للأقمار الصناعية وطلبت من البريطانية بيع حصتها في المشروع.يشار إلى أن الأقمار الصناعية لشركة "وان ويب" تم تصميمها من أجل بناء نظام اتصالات قائم على الفضاء يوفر الوصول إلى الإنترنت واسع النطاق إلى أي مكان في جميع أنحاء العالم.
https://sputnikarabic.ae/20221209/شركة-سبيس-إكس-تطلق-أقمارا-صناعية-لمنافستها-وين-واب-إلى-المدار-1071006073.html
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شركة "سبيس إكس", إيلون ماسك, أخبار العالم الآن, منوعات, مجتمع
شركة "سبيس إكس", إيلون ماسك, أخبار العالم الآن, منوعات, مجتمع

"وان ويب" تعلن نجاح تشغيل 40 قمرا صناعيا للإنترنت في الفضاء

08:17 GMT 09.12.2022
© Photo / pixabay/PIRO4Dصورة لإعصار من الفضاء
صورة لإعصار من الفضاء - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2022
© Photo / pixabay/PIRO4D
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نجحت شركة "سبيس إكس" التي يملكها رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، في وضع 40 قمرا صناعيا لمنافستها في مجال اتصالات الإنترنت الفضائية شركة "وان ويب" في المدار.
وقالت شركة "وان ويب" عبر تويتر: "تمت المهمة بنجاح".

وأضافت: "يسعدنا إبلاغكم بأننا أجرينا اتصالات مع جميع الأقمار الصناعية الأربعين الذين تم إطلاقهم".

وأوضحت أن مع هذا الإطلاق الأخير، تم نشر ما يقرب من 80% من كوكبة مدار الأرض المنخفض المخطط لها.
يذكر أنه في مارس/ آذار الماضي، علقت "وان ويب" جميع عمليات الإطلاق المستقبلية من محطة الفضاء الروسية في كازاخستان بعد أن طالبت موسكو الشركة بتقديم ضمانات للاستخدام غير العسكري للأقمار الصناعية وطلبت من البريطانية بيع حصتها في المشروع.
يشار إلى أن الأقمار الصناعية لشركة "وان ويب" تم تصميمها من أجل بناء نظام اتصالات قائم على الفضاء يوفر الوصول إلى الإنترنت واسع النطاق إلى أي مكان في جميع أنحاء العالم.
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