https://sputnikarabic.ae/20221209/الحرس-الثوري-الإيراني-ينشر-لقطات-لمراقبة-مثيري-الشغب-بالطائرات-المسيرة-فيديو-1071015666.html

الحرس الثوري الإيراني ينشر لقطات لمراقبة "مثيري الشغب" بالطائرات المسيرة... فيديو

الحرس الثوري الإيراني ينشر لقطات لمراقبة "مثيري الشغب" بالطائرات المسيرة... فيديو

نشرت وكالة "فارس" الإيرانية، لقطات رصدها الحرس الثوري لـ"مثيري الشغب" باستخدام طائرات مسيرة، في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات في البلاد. 09.12.2022, سبوتنيك عربي

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2022-12-09T10:20+0000

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وأكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، متابعة تحديد "مثيري الشغب"، قائلا إنه سيتم "محاكمتهم ومعاقبتهم بشدة"، وفق ما نقلته وكالة "تسنيم" للأنباء.وأعلنت قيادة الأمن الداخلي الإيرانية ضبط 2827 قطعة سلاح حربي، و5487 قطعة سلاح لإثارة الشغب، وإجمالي 8314 قطعة سلاح من شبكات تهريب أسلحة منظمة خلال أعمال الشغب الأخيرة.وأعلنت السلطات الإيرانية، أمس الخميس، تنفيذ أول حكم بالإعدام على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد على مدار الأشهر الأخيرة بسبب وفاة الشابة مهسا أميني.وأصدرت المحكمة العليا للثورة في إيران بيانًا، بخصوص حكم الإعدام ضد المواطن محسن شكاري، وأشارت إلى أن جلسة المحاكمة تمت الشهر الماضي وصدر الحكم ضده بالإعدام.وأوضح البيان أن الأدلة أكدت أنه "أظهر السلاح بقصد القتل والإرهاب وحرمان الناس من الحرية والأمن، فضلا عن جرح عنصر من الحرس الثوري عمدًا بسلاح أبيض".وأعلنت الحكومة الإيرانية، الثلاثاء الماضي، إطلاق سراح 1200 شخص من المعتقلين خلال الاحتجاجات، في وقت تشير فيه تقديرات أممية إلى أن عدد المعتقلين خلال التظاهرات التي شهدتها مناطق مختلفة من البلاد إلى قرابة 15 ألف شخص بينهم أجانب.وانطلقت بداية من منتصف أيلول/سبتمبر الماضي احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، بمركز للشرطة، حيث احتُجزت على يد قوات ما تسمى بـ "شرطة الأخلاق" بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وبينما تقول الشرطة الإيرانية إن أميني أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها بينما كانت تنتظر مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية، متهمة الشرطة بتعذيبها.ووسط الاحتجاجات المستمرة، أعلنت السلطات الإيرانية، تفكيك شرطة الأخلاق في البلاد، مشيرة إلى العمل على آلية جديدة بشأن "الانضباط الأخلاقي" في البلاد.

https://sputnikarabic.ae/20221208/الحرس-الثوري-يعلن-اعتقال-المزيد-من-جواسيس-الموساد-في-إيران-1070968096.html

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