https://sputnikarabic.ae/20221209/الخارجية-الأمريكية-تؤكد-زيارة-مسؤول-من-إدارة-بايدن-اسطنبول-للقاء-محاورين-روس-1071033932.html
الخارجية الأمريكية تؤكد زيارة مسؤول من إدارة بايدن اسطنبول للقاء محاورين روس
الخارجية الأمريكية تؤكد زيارة مسؤول من إدارة بايدن اسطنبول للقاء محاورين روس
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية لـ"سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن مسؤولا بارزا في إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، زار مدينة إسطنبول التركية، للقاء محاورين روس، من... 09.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-09T17:11+0000
2022-12-09T17:11+0000
2022-12-09T17:11+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت "الخارجية الأمريكية" في بيان: "يمكننا أن نؤكد أن مسؤولا كبيرا من وزارة الخارجية كان موجودا في اسطنبول للاجتماع مع محاورين روس بشأن مجموعة ضيقة من القضايا الثنائية".ونوّه بيان الوزارة الأمريكية "أن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا لم يتم بحثها" من جانب الطرفين خلال الاجتماع.وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أكد في مطلع الشهر الجاري، استعداده للتحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، فقط "في حالة رغبة الرئيس الروسي في إنهاء الصراع بأوكرانيا".وقال بايدن، في مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في البيت الأبيض، إنه "مستعد للتحدث إلى بوتين فقط إذا كان يبحث عن طريقة لإنهاء الحرب، لكن هذا لم يحدث بعد".وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الخارجية الأمريكية تؤكد زيارة مسؤول من إدارة بايدن اسطنبول للقاء محاورين روس
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أكدت وزارة الخارجية الأمريكية لـ"سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن مسؤولا بارزا في إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، زار مدينة إسطنبول التركية، للقاء محاورين روس، من أجل مناقشة مجموعة من القضايا الثنائية.
واشنطن - سبوتنيك. وقالت "الخارجية الأمريكية" في بيان: "يمكننا أن نؤكد أن مسؤولا كبيرا من وزارة الخارجية كان موجودا في اسطنبول للاجتماع مع محاورين روس بشأن مجموعة ضيقة من القضايا الثنائية".
ونوّه بيان الوزارة الأمريكية "أن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا لم يتم بحثها" من جانب الطرفين خلال الاجتماع.
وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أكد في مطلع الشهر الجاري، استعداده للتحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين
، فقط "في حالة رغبة الرئيس الروسي في إنهاء الصراع بأوكرانيا".
وقال بايدن، في مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في البيت الأبيض، إنه "مستعد للتحدث إلى بوتين فقط إذا كان يبحث عن طريقة لإنهاء الحرب، لكن هذا لم يحدث بعد".
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.