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الرئيس الصيني: بكين ودول الخليج العربي تنشئ مركزين مشتركين للأمن النووي والاستثمار
https://sputnikarabic.ae/20221209/الرئيس-الصيني-بكين-ودول-الخليج-العربي-تنشئ-مركزين-مشتركين-للأمن-النووي-والاستثمار-1071018776.html
الرئيس الصيني: بكين ودول الخليج العربي تنشئ مركزين مشتركين للأمن النووي والاستثمار
الرئيس الصيني: بكين ودول الخليج العربي تنشئ مركزين مشتركين للأمن النووي والاستثمار
أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الجمعة، أن الصين ودول الخليج العربية تنشئ مركزين مشتركين للاستثمار والأمن النووي. 09.12.2022, سبوتنيك عربي
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الرئيس الصيني: بكين ودول الخليج العربي تنشئ مركزين مشتركين للأمن النووي والاستثمار

12:24 GMT 09.12.2022
© AP Photoالرئيس الصيني، شي جين بينغ يصل السعودية، 7 ديسمبر 2022
الرئيس الصيني، شي جين بينغ يصل السعودية، 7 ديسمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2022
© AP Photo
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أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الجمعة، أن الصين ودول الخليج العربية تنشئ مركزين مشتركين للاستثمار والأمن النووي.
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