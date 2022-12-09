https://sputnikarabic.ae/20221209/الرئيس-الصيني-بكين-ودول-الخليج-العربي-تنشئ-مركزين-مشتركين-للأمن-النووي-والاستثمار-1071018776.html
الرئيس الصيني: بكين ودول الخليج العربي تنشئ مركزين مشتركين للأمن النووي والاستثمار
الرئيس الصيني: بكين ودول الخليج العربي تنشئ مركزين مشتركين للأمن النووي والاستثمار
أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الجمعة، أن الصين ودول الخليج العربية تنشئ مركزين مشتركين للاستثمار والأمن النووي. 09.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-09T12:24+0000
2022-12-09T12:24+0000
2022-12-09T12:24+0000
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الرئيس الصيني: بكين ودول الخليج العربي تنشئ مركزين مشتركين للأمن النووي والاستثمار
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يتبع
أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الجمعة، أن الصين ودول الخليج العربية تنشئ مركزين مشتركين للاستثمار والأمن النووي.