https://sputnikarabic.ae/20221209/السيسي-والبرهان-يؤكدان-التمسك-باتفاق-قانوني-ملزم-بشأن-سد-النهضة-1071015355.html

السيسي والبرهان يؤكدان التمسك باتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة

السيسي والبرهان يؤكدان التمسك باتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، على تمسك البلدين بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لعملية ملء وتشغيل سد النهضة... 09.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-09T10:17+0000

2022-12-09T10:17+0000

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وحسب بيان الرئاسة المصرية، جاء خلال لقاء السيسي والبرهان في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الجمعة.وخلال اللقاء، أعرب الجانبان عن الارتياح لمستوى التنسيق القائم بين البلدين.واتفق السيسي والبرهان أيضا على الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصري والسوداني باعتبارها مسألة "أمن قومي".كما بحث الجانبان آخر مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التوافق حول استمرار التشاور المكثف والتنسيق المتبادل خلال الفترة المقبلة.يأتي ذلك في ظل التوتر بين إثيوبيا من ناحية ومصر والسودان من ناحية أخرى، بسبب ما تعتبره الدولتان تأثيرا سلبيا للسد على حصصهما المائية من نهر النيل.وكانت مصر قد وجهت خطابا، في يوليو/ تموز الماضي، إلى مجلس الأمن الدولي، لتسجيل اعتراضها ورفضها التام لاستمرار أديس أبابا في ملء خزان سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان حول ملء وتشغيل هذا السد.

https://sputnikarabic.ae/20221030/الاتفاق-الملزم-هل-هذا-الخيار-لا-يزال-متاحا-في-أزمة-سد-النهضة؟-1069647063.html

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