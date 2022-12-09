https://sputnikarabic.ae/20221209/السيسي-والبرهان-يؤكدان-التمسك-باتفاق-قانوني-ملزم-بشأن-سد-النهضة-1071015355.html
السيسي والبرهان يؤكدان التمسك باتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة
السيسي والبرهان يؤكدان التمسك باتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، على تمسك البلدين بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لعملية ملء وتشغيل سد النهضة... 09.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-09T10:17+0000
2022-12-09T10:17+0000
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وحسب بيان الرئاسة المصرية، جاء خلال لقاء السيسي والبرهان في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الجمعة.وخلال اللقاء، أعرب الجانبان عن الارتياح لمستوى التنسيق القائم بين البلدين.واتفق السيسي والبرهان أيضا على الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصري والسوداني باعتبارها مسألة "أمن قومي".كما بحث الجانبان آخر مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التوافق حول استمرار التشاور المكثف والتنسيق المتبادل خلال الفترة المقبلة.يأتي ذلك في ظل التوتر بين إثيوبيا من ناحية ومصر والسودان من ناحية أخرى، بسبب ما تعتبره الدولتان تأثيرا سلبيا للسد على حصصهما المائية من نهر النيل.وكانت مصر قد وجهت خطابا، في يوليو/ تموز الماضي، إلى مجلس الأمن الدولي، لتسجيل اعتراضها ورفضها التام لاستمرار أديس أبابا في ملء خزان سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان حول ملء وتشغيل هذا السد.
https://sputnikarabic.ae/20221030/الاتفاق-الملزم-هل-هذا-الخيار-لا-يزال-متاحا-في-أزمة-سد-النهضة؟-1069647063.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار السودان اليوم, أخبار سد النهضة الإثيوبي, خلافات سد النهضة, أخبار إثيوبيا, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار السودان اليوم, أخبار سد النهضة الإثيوبي, خلافات سد النهضة, أخبار إثيوبيا, العالم العربي
السيسي والبرهان يؤكدان التمسك باتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة
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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، على تمسك البلدين بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لعملية ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.
وحسب بيان الرئاسة المصرية، جاء خلال لقاء السيسي
والبرهان في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الجمعة.
وخلال اللقاء، أعرب الجانبان عن الارتياح لمستوى التنسيق القائم بين البلدين.
واتفق السيسي والبرهان
أيضا على الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصري والسوداني باعتبارها مسألة "أمن قومي".
كما بحث الجانبان آخر مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التوافق حول استمرار التشاور المكثف والتنسيق المتبادل خلال الفترة المقبلة.
يأتي ذلك في ظل التوتر بين إثيوبيا من ناحية ومصر والسودان من ناحية أخرى، بسبب ما تعتبره الدولتان تأثيرا سلبيا للسد على حصصهما المائية من نهر النيل.
وكانت مصر قد وجهت خطابا، في يوليو/ تموز الماضي، إلى مجلس الأمن الدولي، لتسجيل اعتراضها ورفضها التام لاستمرار أديس أبابا في ملء خزان سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان
حول ملء وتشغيل هذا السد.