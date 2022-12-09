https://sputnikarabic.ae/20221209/الفيفا-يستبعد-الحكم-النيوزيلندي-الذي-حرم-فرنسا-من-هدف-غريزمان-أمام-تونس-1071017284.html
"الفيفا" يستبعد الحكم النيوزيلندي الذي حرم فرنسا من هدف غريزمان أمام تونس
"الفيفا" يستبعد الحكم النيوزيلندي الذي حرم فرنسا من هدف غريزمان أمام تونس
استبعدت لجنة حكام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الحكم النيوزيلندي ماثيو كونغر الذي أدار مباراة فرنسا وتونس، من قائمة الحكام المستمرين لإدارة ما تبقى من... 09.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-09T11:52+0000
2022-12-09T11:52+0000
2022-12-09T11:52+0000
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وكان كونغر قد تسبب بجدل واسع حين لجأ إلى استخدام تقنية التحكيم بمساعدة الفيديو بعد استئناف اللعب بعدة دقائق وحرم من خلالها فريق فرنسا من هدف سجله أنطوان غريزمان في الدقيقة 90+8.وخلت قائمة أسماء الحكام الذين ما زالوا يديرون مباريات كأس العالم 2022 من النيوزيلندي ماثيو كونغر، وفقا لإذاعة مونت كارلو.وقال الفيفا في بيان مقتضب "رفضت لجنة الانضباط بالفيفا الشكوى المقدمة من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بخصوص مباراة تونس وفرنسا التي أقيمت يوم 30 تشرين الثاني/نوفمبر" دون الكشف عن تفاصيل أسباب هذا الرفض.
https://sputnikarabic.ae/20221130/منتخب-تونس-يودع-كأس-العالم-مرفوع-الرأس-بفوز-تاريخي-على-بطل-العالم-1070712253.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, أخبار فرنسا , أخبار تونس اليوم
رياضة, أخبار فرنسا , أخبار تونس اليوم
"الفيفا" يستبعد الحكم النيوزيلندي الذي حرم فرنسا من هدف غريزمان أمام تونس
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استبعدت لجنة حكام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الحكم النيوزيلندي ماثيو كونغر الذي أدار مباراة فرنسا وتونس، من قائمة الحكام المستمرين لإدارة ما تبقى من مباريات البطولة.
وكان كونغر قد تسبب بجدل واسع حين لجأ إلى استخدام تقنية التحكيم بمساعدة الفيديو
بعد استئناف اللعب بعدة دقائق وحرم من خلالها فريق فرنسا من هدف سجله أنطوان غريزمان في الدقيقة 90+8.
وخلت قائمة أسماء الحكام الذين ما زالوا يديرون مباريات كأس العالم 2022 من النيوزيلندي ماثيو كونغر، وفقا لإذاعة مونت كارلو
.
وأعلن الفيفا يوم الاثنين رفضه للشكوى التي قدمها الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لتغيير نتيجة المباراة (1-0) والاعتراف بهدف غريزمان.
وقال الفيفا في بيان مقتضب "رفضت لجنة الانضباط بالفيفا الشكوى المقدمة من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بخصوص مباراة تونس وفرنسا التي أقيمت يوم 30 تشرين الثاني/نوفمبر" دون الكشف عن تفاصيل أسباب هذا الرفض.