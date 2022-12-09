عربي
https://sputnikarabic.ae/20221209/الفيفا-يستبعد-الحكم-النيوزيلندي-الذي-حرم-فرنسا-من-هدف-غريزمان-أمام-تونس-1071017284.html
"الفيفا" يستبعد الحكم النيوزيلندي الذي حرم فرنسا من هدف غريزمان أمام تونس
"الفيفا" يستبعد الحكم النيوزيلندي الذي حرم فرنسا من هدف غريزمان أمام تونس
استبعدت لجنة حكام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الحكم النيوزيلندي ماثيو كونغر الذي أدار مباراة فرنسا وتونس، من قائمة الحكام المستمرين لإدارة ما تبقى من... 09.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-09T11:52+0000
2022-12-09T11:52+0000
رياضة
أخبار فرنسا
أخبار تونس اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/16/1062549162_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_ecaec7da92170481970c12876de72306.jpg
وكان كونغر قد تسبب بجدل واسع حين لجأ إلى استخدام تقنية التحكيم بمساعدة الفيديو بعد استئناف اللعب بعدة دقائق وحرم من خلالها فريق فرنسا من هدف سجله أنطوان غريزمان في الدقيقة 90+8.وخلت قائمة أسماء الحكام الذين ما زالوا يديرون مباريات كأس العالم 2022 من النيوزيلندي ماثيو كونغر، وفقا لإذاعة مونت كارلو.وقال الفيفا في بيان مقتضب "رفضت لجنة الانضباط بالفيفا الشكوى المقدمة من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بخصوص مباراة تونس وفرنسا التي أقيمت يوم 30 تشرين الثاني/نوفمبر" دون الكشف عن تفاصيل أسباب هذا الرفض.
https://sputnikarabic.ae/20221130/منتخب-تونس-يودع-كأس-العالم-مرفوع-الرأس-بفوز-تاريخي-على-بطل-العالم-1070712253.html
أخبار فرنسا
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/16/1062549162_0:0:888:666_1920x0_80_0_0_e1fa4e0bfa2efa34cfbc68ff624930aa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة, أخبار فرنسا , أخبار تونس اليوم
رياضة, أخبار فرنسا , أخبار تونس اليوم

"الفيفا" يستبعد الحكم النيوزيلندي الذي حرم فرنسا من هدف غريزمان أمام تونس

11:52 GMT 09.12.2022
© AFP 2022 / OZAN KOSEشعار "فيفا"
شعار فيفا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2022
© AFP 2022 / OZAN KOSE
تابعنا عبرTelegram
استبعدت لجنة حكام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الحكم النيوزيلندي ماثيو كونغر الذي أدار مباراة فرنسا وتونس، من قائمة الحكام المستمرين لإدارة ما تبقى من مباريات البطولة.
وكان كونغر قد تسبب بجدل واسع حين لجأ إلى استخدام تقنية التحكيم بمساعدة الفيديو بعد استئناف اللعب بعدة دقائق وحرم من خلالها فريق فرنسا من هدف سجله أنطوان غريزمان في الدقيقة 90+8.
وخلت قائمة أسماء الحكام الذين ما زالوا يديرون مباريات كأس العالم 2022 من النيوزيلندي ماثيو كونغر، وفقا لإذاعة مونت كارلو.
التونسيون يشجعون منتخبهم الوطني ضد نظيره الفرنسي في كأس العالم 2022 من أحد المقاهي في العاصمة تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2022
بطولة كأس العالم 2022
منتخب تونس يودع كأس العالم مرفوع الرأس بفوز تاريخي على بطل العالم
30 نوفمبر, 17:59 GMT
وأعلن الفيفا يوم الاثنين رفضه للشكوى التي قدمها الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لتغيير نتيجة المباراة (1-0) والاعتراف بهدف غريزمان.
وقال الفيفا في بيان مقتضب "رفضت لجنة الانضباط بالفيفا الشكوى المقدمة من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بخصوص مباراة تونس وفرنسا التي أقيمت يوم 30 تشرين الثاني/نوفمبر" دون الكشف عن تفاصيل أسباب هذا الرفض.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاص11:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала