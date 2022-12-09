اللاذقية تضيء شجرة ميلادها في رسالة فرح وتحدي بوجه الحصار... صور
19:10 GMT 09.12.2022 (تم التحديث: 19:22 GMT 09.12.2022)
© Sputnik . Munzer Saidاللاذقية السورية تضيء شجرة ميلادها في رسالة فرح وتحدي بوجه الحصار
© Sputnik . Munzer Said
بحضور مختلف أطياف الشعب السوري وطوائفه، أقيمت مساء اليوم احتفالية "الميلاد هون 2022" في ساحة كنيسة رئيسي الملائكة ميخائيل وجبرائيل في مدينة اللاذقية السورية، حيث تمت إضاءة شجرة الميلاد، واستعراض الكرنفال الميلادي للأطفال والفرق النحاسية.
وقالت مراسلة "سبوتنيك" في اللاذقية: "تجمّع الآلاف من أبناء المحافظة من مختلف الأديان والأعمار، إلى جانب شخصيات رسمية، أمام كنيسة رئيسي الملائكة ميخائيل وجبرائيل للروم الأرثوذكس الواقعة وسط حي الأميركان للمشاركة بإضاءة شجرة الميلاد احتفالاً باقتراب حلول عيد ميلاد السيد المسيح".
وقال مطران اللاذقية وتوابعها للروم الأرثوذكس الميتروبوليت أثناسيوس فهد لوكالة "سبوتنيك" أن "القوى العالمية التي فرضت الخصار والعقوبات على سوريا، لن تستطيع أن تثني الشعب السوري عن الاحتفال بعيد الميلاد، وعلى أن يصنع الفرح ويعيشه على طريقته الخاصة".
© Sputnik . Munzer Saidاللاذقية السورية تضيء شجرة ميلادها في رسالة فرح وتحدي بوجه الحصار
اللاذقية السورية تضيء شجرة ميلادها في رسالة فرح وتحدي بوجه الحصار
© Sputnik . Munzer Said
وتم إضاءة شجرة الميلاد على أنغام تراتيل ميلادية رائعة، وإطلاق ألعاب نارية زيّنت سماء مدينة اللاذقية، وسط أجواء البهجة والفرح.
وشدد المطران فهد على أن "احتفالية اضاءة شجرة الميلاد هي رسالة فرح وسلام ومحبة من سوريا الحضارة إلى العالم، وتعبير واضح على التآخي والمحبة بين آلاف السوريين بمختلف أطيافهم وانتماءاتهم الذين تجمعوا اليوم للمشاركة في هذه الاحتفالية التي تعكس كيف يتغلّب السوريون على ظروفهم الاقتصادية والمعيشية الصعبة ويحتفلون بالأعياد".
© Sputnik . Munzer Saidاللاذقية السورية تضيء شجرة ميلادها في رسالة فرح وتحدي بوجه الحصار
اللاذقية السورية تضيء شجرة ميلادها في رسالة فرح وتحدي بوجه الحصار
© Sputnik . Munzer Said
وختم: "نحن في هذه المناسبة نصلي للرب أن ينشر السلام والفرح ويحفظ بلادنا بالخير والبركة في هذه الأوقات العصيبة، مؤكداً أن الميلاد متأصل في هذه الأرض المباركة ويعد تراثاً سورياً لكل السوريين، بدليل وجود السوريين المسلمين والمسيحين جنباً إلى جنب للمشاركة في هذه الاحتفالية التي تظهر سوريا الحضارة والمحبة والتآخي".