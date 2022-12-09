https://sputnikarabic.ae/20221209/بوتين-يصنف-تحديد-سقف-أسعار-النفط-كقرار-ضار-بالسوق-العالمية-1071021450.html
بوتين: سقف الأسعار على النفط الروسي لا يؤثر علينا
بوتين: سقف الأسعار على النفط الروسي لا يؤثر علينا
اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة أن قرار فرض سقف لسعر النفط الروسي "ضار بأسواق الطاقة العالمية". 09.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-09T13:43+0000
2022-12-09T13:43+0000
2022-12-09T14:03+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
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بيشكيك- سبوتنيك. وأشار بوتين في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في قيرغستان إلى أن "وضع سقف لأسعار النفط سيؤدي إلى انخفاض الاستثمار العالمي إلى الصفر مما سيؤدي إلى ارتفاع كارثي في الأسعار، واصفا هذا المقترح بأنه اقتراح غبي".وكشف بوتين أن سقف الأسعار لن يؤثر على روسيا بأي شكل من الأشكال.ولكن بوتين استدرك وأوضح سبب معارضة روسيا لسقف الأسعار: "هذا الأمر لا يتعلق بنا فقط، بل يتعلق بكل المنتجين. لماذا؟ لأنه إذا وافق أحد على أن يقوم المستهلك بتحديد السعر، فإن هذا سيؤدي إلى انهيار القطاع، لأن المستهلك عندئذ سيصر على سعر أقل".
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سبوتنيك عربي
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فلاديمير بوتين, روسيا
بوتين: سقف الأسعار على النفط الروسي لا يؤثر علينا
13:43 GMT 09.12.2022 (تم التحديث: 14:03 GMT 09.12.2022) تابعنا عبر
يتبع
اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة أن قرار فرض سقف لسعر النفط الروسي "ضار بأسواق الطاقة العالمية".
بيشكيك- سبوتنيك. وأشار بوتين في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في قيرغستان إلى أن "وضع سقف لأسعار النفط سيؤدي إلى انخفاض الاستثمار العالمي إلى الصفر مما سيؤدي إلى ارتفاع كارثي في الأسعار، واصفا هذا المقترح بأنه اقتراح غبي".
القطاع يفتقر إلى الاستثمارات، فهو غير ممول بالكامل، وإذا استمعنا إلى المستهلك فقط فسينخفض هذا الاستثمار إلى الصفر، كل هذا سيؤدي في مرحلة ما إلى ارتفاع كارثي في الأسعار وانهيار الطاقة العالمية، هذا ما ستؤدي إليه، إنه اقتراح غبي وغير محسوب.
وكشف بوتين أن سقف الأسعار لن يؤثر على روسيا بأي شكل من الأشكال.
لا تقلقوا، القضية تتمثل في أن سقف الأسعار يتوافق مع مستويات الأسعار التي نبيع بها اليوم، لذلك لن يؤثر ذلك على عمليات البيع.
ولكن بوتين استدرك وأوضح سبب معارضة روسيا لسقف الأسعار: "هذا الأمر لا يتعلق بنا فقط، بل يتعلق بكل المنتجين. لماذا؟ لأنه إذا وافق أحد على أن يقوم المستهلك بتحديد السعر، فإن هذا سيؤدي إلى انهيار القطاع، لأن المستهلك عندئذ سيصر على سعر أقل".