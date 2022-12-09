https://sputnikarabic.ae/20221209/تونس-والسعودية-تتفقان-على-تدشين-صندوق-لإنتاج-الأفلام-السينمائية-1071007120.html
تونس والسعودية تتفقان على تدشين صندوق لإنتاج الأفلام السينمائية
تونس والسعودية تتفقان على تدشين صندوق لإنتاج الأفلام السينمائية
اتفقت تونس والسعودية على إطلاق صندوق مشترك لإنتاج الأفلام السينمائية وتبادل الخبرات والتدريب في مجال الفنون السينمائية المختلفة. 09.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-09T07:28+0000
2022-12-09T07:28+0000
2022-12-09T07:28+0000
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وحسب موقع قناة "نسمة"، جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الشؤون الثقافية التونسية، حياة قطط القرمازي، مع نظيرها السعودي الأمير بدر بن فرحان، أمس الخميس.وذكر بيان صادر عن وزارة الثقافة التونسية أن الجانبين اتفقا أيضا على مشروع إنشاء المركز الدولي لفنون الخط "اقرأ" بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات العربية البارزة المعنية بالمجال الثقافي، ليكون نموذجا عالميا يجمع بين الأصالة والحداثة ويضم عددا من مراكز البحوث والمتاحف والمتاجر وقاعات العرض.وأضاف البيان أنه تم الاتفاق كذلك على مشروع إنشاء مركز إقليمي للتراث المغمور بالمياه في المهدية بالشراكة مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) يهدف إلى تعزيز أطر الحفاظ على التراث الثقافي العربي.يأتي ذلك على هامش فعاليات مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي الذي احتضنته المملكة العربية السعودية في العاصمة الرياض.
https://sputnikarabic.ae/20220911/نقاد-ومخرجون-يتحدثون-لـسبوتنيك-عن-السينما-السعودية-وإشكالية-الهوية-1067590674.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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أخبار تونس اليوم, السعودية, منوعات, مجتمع
أخبار تونس اليوم, السعودية, منوعات, مجتمع
تونس والسعودية تتفقان على تدشين صندوق لإنتاج الأفلام السينمائية
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اتفقت تونس والسعودية على إطلاق صندوق مشترك لإنتاج الأفلام السينمائية وتبادل الخبرات والتدريب في مجال الفنون السينمائية المختلفة.
وحسب موقع
قناة "نسمة"، جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الشؤون الثقافية التونسية، حياة قطط القرمازي، مع نظيرها السعودي الأمير بدر بن فرحان، أمس الخميس.
وذكر بيان صادر عن وزارة الثقافة التونسية أن الجانبين اتفقا أيضا على مشروع إنشاء المركز الدولي لفنون الخط "اقرأ" بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات العربية البارزة المعنية بالمجال الثقافي، ليكون نموذجا عالميا يجمع بين الأصالة والحداثة ويضم عددا من مراكز البحوث والمتاحف والمتاجر وقاعات العرض.
وأضاف البيان أنه تم الاتفاق كذلك على مشروع إنشاء مركز إقليمي للتراث المغمور بالمياه في المهدية بالشراكة مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) يهدف إلى تعزيز أطر الحفاظ على التراث الثقافي العربي.
يأتي ذلك على هامش فعاليات مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي الذي احتضنته المملكة العربية السعودية
في العاصمة الرياض.