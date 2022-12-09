https://sputnikarabic.ae/20221209/لابيد-نتنياهو-يشكل-حكومة-مجانين-1071011569.html
لابيد: نتنياهو يشكل حكومة مجانين
لابيد: نتنياهو يشكل حكومة مجانين
قال يائير لابيد، رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، اليوم الجمعة، إن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء المكلف "سيشكل حكومة مجانين". 09.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-09T09:19+0000
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ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الجمعة، عن يائير لابيد أن نتنياهو سيشكل حكومة مجانين، وقد تحول إلى عضو ثانوي في هذه الحكومة أو بات شريكا صغيرا فيها.وأوضح لابيد أن نتنياهو سيشكل حكومة لن تكون قادرة على الحكم، موضحا أن هذا التصريح صعب بدعوى أنه لا توجد طريقة أخرى لوصف ما يحدث في إسرائيل، واصفا رئيس الوزراء المكلف، بنيامين نتنياهو بـ"الضعيف"، وبأنه مبتز من قبل شركاء أصغر منه وأكثر إصرارا منه.وخلفت اتفاقات ائتلافية بين حزب الليكود بقيادة نتنياهو وأحزاب بينها "عوتسما يهوديت" بقيادة المتطرف إيتمار بن غفير، و"الصهيونية الدينية" بقيادة بتسلئيل سموتريش و"نوعم" بقيادة آفي ماعوز مخاوف في إسرائيل والعالم.وبحسب مراقبين وسياسيين في إسرائيل بينهم رئيسة حزب "ميرتس" اليساري زهافا غلؤون، فإن "حكومة نتنياهو التي يتم تشكيلها ستكون أكثر حكومة يمينية ودينية وعنصرية منذ قيام الدولة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, انتخابات الكنيست الإسرائيلي, أخبار العالم الآن
إسرائيل, انتخابات الكنيست الإسرائيلي, أخبار العالم الآن
لابيد: نتنياهو يشكل حكومة مجانين
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قال يائير لابيد، رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، اليوم الجمعة، إن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء المكلف "سيشكل حكومة مجانين".
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الجمعة، عن يائير لابيد أن نتنياهو سيشكل حكومة مجانين، وقد تحول إلى عضو ثانوي في هذه الحكومة أو بات شريكا صغيرا فيها.
وأوضح لابيد أن نتنياهو
سيشكل حكومة لن تكون قادرة على الحكم، موضحا أن هذا التصريح صعب بدعوى أنه لا توجد طريقة أخرى لوصف ما يحدث في إسرائيل، واصفا رئيس الوزراء المكلف، بنيامين نتنياهو بـ"الضعيف"، وبأنه مبتز من قبل شركاء أصغر منه وأكثر إصرارا منه.
وخلفت اتفاقات ائتلافية
بين حزب الليكود بقيادة نتنياهو وأحزاب بينها "عوتسما يهوديت" بقيادة المتطرف إيتمار بن غفير، و"الصهيونية الدينية" بقيادة بتسلئيل سموتريش و"نوعم" بقيادة آفي ماعوز مخاوف في إسرائيل والعالم.
وبحسب مراقبين وسياسيين في إسرائيل بينهم رئيسة حزب "ميرتس" اليساري زهافا غلؤون، فإن "حكومة نتنياهو التي يتم تشكيلها ستكون أكثر حكومة يمينية ودينية وعنصرية منذ قيام الدولة".