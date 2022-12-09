https://sputnikarabic.ae/20221209/موسكو-الولايات-المتحدة-والناتو-يكثفان-أنشطتهما-العسكرية-في-القطب-الشمالي-1071017565.html
موسكو: الولايات المتحدة والناتو يكثفان أنشطتهما العسكرية في القطب الشمالي
موسكو: الولايات المتحدة والناتو يكثفان أنشطتهما العسكرية في القطب الشمالي
صرح قائد الأسطول الشمالي الروسي، ألكسندر مويسيف، أن الولايات المتحدة ودول الناتو كثفت أنشطتها العسكرية في منطقة القطب الشمالي. 09.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-09T11:55+0000
2022-12-09T11:55+0000
2022-12-09T11:55+0000
رصد عسكري
الأسطول الشمالي الروسي
الناتو
زيادة
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وقال مويسيف في منتدى "القطب الشمالي: الحاضر والمستقبل"، اليوم الجمعة: "بالنظر إلى القطب الشمالي باعتباره منطقة صراع محتملة، كثفت الولايات المتحدة ودول الناتو أنشطتها العسكرية في المنطقة... بحجة تزايد احتمالات الصراع في المنطقة على خلفية الاتجاهات السلبية في مجال الاستقرار الاستراتيجي و الأمن، يجري اتخاذ خطوات عملية من أجل عسكرة منطقة القطب الشمالي".وتابع: "لدى الحلف بالفعل بنية تحتية متطورة في القطب الشمالي... وفي الواقع، يتم اتخاذ المزيد من الإجراءات العملية لبناء مرافق البنية التحتية العسكرية، بشكل عام، توسيع الوجود العسكري للقوات المسلحة المشتركة لحلف الناتو بالفعل حقيقة وتشير إلى انتقال الكتلة إلى إجراءات عملية لتشكيل أدوات القوة العسكرية لاحتواء روسيا الاتحادية في القطب الشمالي".
https://sputnikarabic.ae/20220825/ستولتنبرغ-التعاون-بين-روسيا-والصين-في-القطب-الشمالي-يشكل-تحديا-لمصالح-الناتو-1066830802.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, الأسطول الشمالي الروسي, الناتو, زيادة
رصد عسكري, الأسطول الشمالي الروسي, الناتو, زيادة
موسكو: الولايات المتحدة والناتو يكثفان أنشطتهما العسكرية في القطب الشمالي
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صرح قائد الأسطول الشمالي الروسي، ألكسندر مويسيف، أن الولايات المتحدة ودول الناتو كثفت أنشطتها العسكرية في منطقة القطب الشمالي.
وقال مويسيف في منتدى "القطب الشمالي: الحاضر والمستقبل"، اليوم الجمعة: "بالنظر إلى القطب الشمالي باعتباره منطقة صراع محتملة، كثفت الولايات المتحدة ودول الناتو أنشطتها العسكرية في المنطقة... بحجة تزايد احتمالات الصراع في المنطقة على خلفية الاتجاهات السلبية في مجال الاستقرار الاستراتيجي و الأمن، يجري اتخاذ خطوات عملية من أجل عسكرة منطقة القطب الشمالي".
وهكذا، وفقا لقائد الأسطول الشمالي، أدخلت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ممارسة القيام بحملات منتظمة فردية وجماعية من السفن الحربية في بحر بارنتس. كما أنها تحافظ على وجود دائم للغواصات النووية متعددة الأغراض التابعة للبحرية الأمريكية. وهناك أيضا "زيادة مطردة في كثافة" أنشطة التدريب القتالي.
وتابع: "لدى الحلف بالفعل بنية تحتية متطورة في القطب الشمالي... وفي الواقع، يتم اتخاذ المزيد من الإجراءات العملية لبناء مرافق البنية التحتية العسكرية، بشكل عام، توسيع الوجود العسكري للقوات المسلحة المشتركة لحلف الناتو بالفعل حقيقة وتشير إلى انتقال الكتلة إلى إجراءات عملية لتشكيل أدوات القوة العسكرية لاحتواء روسيا الاتحادية في القطب الشمالي".