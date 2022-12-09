https://sputnikarabic.ae/20221209/-إعلام-الولايات-المتحدة-تخطط-لفرض-عقوبات-جديدة-على-روسيا-والصين-1071005637.html

إعلام: الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات جديدة على روسيا والصين

إعلام: الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات جديدة على روسيا والصين

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، بأن واشنطن تخطط لفرض عقوبات جديدة على روسيا والصين، تستهدف انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في هذين البلدين. 09.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-09T05:04+0000

2022-12-09T05:04+0000

2022-12-09T05:04+0000

العالم

عقوبات أمريكية ضد روسيا

الصين

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وقالت الصحيفة الأمريكية إن الجزء الرئيسي من العقوبات المتوقعة سيتم فرضه وفقًا لما يسمى بقانون "ماغنيتسكي".هذا وسبق للسلطات الأمريكية أن اعتمدت في 2012 قانوناً، يطلق عليه اسم "قانون ماغنيتسكي" نسبة إلى سيرغي ماغنيتسكي، الذي عمل موظفا في صندوق "إرميتاج كابيتال ماناجيمينت" للاستثمارات، والذي اتهمته السلطات الروسية باحتيال ضريبي. وتوفي ماغنيتسكي، في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2009، بعد أن قضى عاما واحدا تقريبا في السجن، وأثارت وفاته صدى اجتماعيا على نطاق واسع سواء كان في روسيا أو خارجها.وصرحت السلطات الروسية، بدورها، مرارا وتكرارا أن تسييس "قضية ماغنيتسكي" غير مقبول. في وقت لاحق، تم منح "قانون ماغنيتسكي" مكانة القانون العالمي، ولا ينبغي أن تقتصر العقوبات بموجبه على مواطني روسيا الاتحادية، ولكن يجب تطبيقها على جميع البلدان التي ينتهك مواطنوها، في رأي الولايات المتحدة، حقوق الإنسان.

https://sputnikarabic.ae/20221207/المفوضية-الأوروبية-العقوبات-الجديدة-ضد-روسيا-ستشمل-منعها-من-الحصول-على-المسيرات-1070955580.html

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العالم, عقوبات أمريكية ضد روسيا, الصين