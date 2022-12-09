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https://sputnikarabic.ae/20221209/-إعلام-الولايات-المتحدة-تخطط-لفرض-عقوبات-جديدة-على-روسيا-والصين-1071005637.html
إعلام: الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات جديدة على روسيا والصين
إعلام: الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات جديدة على روسيا والصين
أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، بأن واشنطن تخطط لفرض عقوبات جديدة على روسيا والصين، تستهدف انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في هذين البلدين. 09.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-09T05:04+0000
2022-12-09T05:04+0000
العالم
عقوبات أمريكية ضد روسيا
الصين
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وقالت الصحيفة الأمريكية إن الجزء الرئيسي من العقوبات المتوقعة سيتم فرضه وفقًا لما يسمى بقانون "ماغنيتسكي".هذا وسبق للسلطات الأمريكية أن اعتمدت في 2012 قانوناً، يطلق عليه اسم "قانون ماغنيتسكي" نسبة إلى سيرغي ماغنيتسكي، الذي عمل موظفا في صندوق "إرميتاج كابيتال ماناجيمينت" للاستثمارات، والذي اتهمته السلطات الروسية باحتيال ضريبي. وتوفي ماغنيتسكي، في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2009، بعد أن قضى عاما واحدا تقريبا في السجن، وأثارت وفاته صدى اجتماعيا على نطاق واسع سواء كان في روسيا أو خارجها.وصرحت السلطات الروسية، بدورها، مرارا وتكرارا أن تسييس "قضية ماغنيتسكي" غير مقبول. في وقت لاحق، تم منح "قانون ماغنيتسكي" مكانة القانون العالمي، ولا ينبغي أن تقتصر العقوبات بموجبه على مواطني روسيا الاتحادية، ولكن يجب تطبيقها على جميع البلدان التي ينتهك مواطنوها، في رأي الولايات المتحدة، حقوق الإنسان.
https://sputnikarabic.ae/20221207/المفوضية-الأوروبية-العقوبات-الجديدة-ضد-روسيا-ستشمل-منعها-من-الحصول-على-المسيرات-1070955580.html
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العالم, عقوبات أمريكية ضد روسيا, الصين
العالم, عقوبات أمريكية ضد روسيا, الصين

إعلام: الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات جديدة على روسيا والصين

05:04 GMT 09.12.2022
© AFP 2022 / PAUL J. RICHARDS وزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2022
© AFP 2022 / PAUL J. RICHARDS
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أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، بأن واشنطن تخطط لفرض عقوبات جديدة على روسيا والصين، تستهدف انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في هذين البلدين.
وقالت الصحيفة الأمريكية إن الجزء الرئيسي من العقوبات المتوقعة سيتم فرضه وفقًا لما يسمى بقانون "ماغنيتسكي".

ويتعلق الجزء الآخر من العقوبات بطائرات إيرانية دون طيار يُزعم أنها متمركزة على الأراضي الروسية، وهو ما نفته روسيا مرارًا، والصيد غير القانوني في المحيط الهادئ، الذي تتهم واشنطن بكين بدعمه.

هذا وسبق للسلطات الأمريكية أن اعتمدت في 2012 قانوناً، يطلق عليه اسم "قانون ماغنيتسكي" نسبة إلى سيرغي ماغنيتسكي، الذي عمل موظفا في صندوق "إرميتاج كابيتال ماناجيمينت" للاستثمارات، والذي اتهمته السلطات الروسية باحتيال ضريبي. وتوفي ماغنيتسكي، في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2009، بعد أن قضى عاما واحدا تقريبا في السجن، وأثارت وفاته صدى اجتماعيا على نطاق واسع سواء كان في روسيا أو خارجها.
رئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2022
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وصرحت السلطات الروسية، بدورها، مرارا وتكرارا أن تسييس "قضية ماغنيتسكي" غير مقبول. في وقت لاحق، تم منح "قانون ماغنيتسكي" مكانة القانون العالمي، ولا ينبغي أن تقتصر العقوبات بموجبه على مواطني روسيا الاتحادية، ولكن يجب تطبيقها على جميع البلدان التي ينتهك مواطنوها، في رأي الولايات المتحدة، حقوق الإنسان.
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