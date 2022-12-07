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https://sputnikarabic.ae/20221207/المفوضية-الأوروبية-العقوبات-الجديدة-ضد-روسيا-ستشمل-منعها-من-الحصول-على-المسيرات-1070955580.html
المفوضية الأوروبية: العقوبات الجديدة ضد روسيا ستشمل منعها من الحصول على المسيرات
المفوضية الأوروبية: العقوبات الجديدة ضد روسيا ستشمل منعها من الحصول على المسيرات
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، تفاصيل حزمة تاسعة مقترحة من العقوبات ضد روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، تشمل... 07.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-07T17:58+0000
2022-12-07T17:58+0000
العالم
المفوضية الأوروبية
أورسولا فون دير لاين
روسيا
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القاهرة- سبوتنيك. وكشفت فون دير لاين في مقطع فيديو على حسابها على تويتر، عن الحزمة المقترحة وتشمل "إدراج حوالي 200 فرد وكيان إلى قائمة العقوبات، بجانب فرض عقوبات ضد 3 بنوك روسية، ومنع روسيا من الحصول على الطائرات المسيرة سواء بشكل مباشر أو عبر دول ثالثة مثل إيران".وتابعت رئيسة المفوضية الأوروبية أن الحزمة الجديدة التي تعتزم فرضها ضد موسكو تشمل قيود جديدة على الاستثمارات في مجالي التعدين والطاقة في روسيا، بجانب استهداف "الآلة الدعائية" لروسيا بوقف بث 4 قنوات أخرى.وأفادت وسائل إعلام أمريكية، يوم الاثنين الماضي، أن المفوضية الأوروبية وممثلي دول الاتحاد الأوروبي ناقشوا إعداد الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا.وصعّد الغرب ضغوط العقوبات على روسيا بشأن أوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20221205/الاتحاد-الأوروبي-يناقش-إعداد-الحزمة-التاسعة-من-العقوبات-ضد-روسيا-1070849151.html
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العالم, المفوضية الأوروبية, أورسولا فون دير لاين, روسيا
العالم, المفوضية الأوروبية, أورسولا فون دير لاين, روسيا

المفوضية الأوروبية: العقوبات الجديدة ضد روسيا ستشمل منعها من الحصول على المسيرات

17:58 GMT 07.12.2022
© AP Photo / Burhan Ozbiliciرئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021
رئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2022
© AP Photo / Burhan Ozbilici
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أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، تفاصيل حزمة تاسعة مقترحة من العقوبات ضد روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، تشمل إدراج حوالي 200 فرد ومؤسسة على قائمة العقوبات بجانب منع موسكو من الحصول على طائرات مسيرة.
القاهرة- سبوتنيك. وكشفت فون دير لاين في مقطع فيديو على حسابها على تويتر، عن الحزمة المقترحة وتشمل "إدراج حوالي 200 فرد وكيان إلى قائمة العقوبات، بجانب فرض عقوبات ضد 3 بنوك روسية، ومنع روسيا من الحصول على الطائرات المسيرة سواء بشكل مباشر أو عبر دول ثالثة مثل إيران".

وتابعت رئيسة المفوضية الأوروبية أن الحزمة الجديدة التي تعتزم فرضها ضد موسكو تشمل قيود جديدة على الاستثمارات في مجالي التعدين والطاقة في روسيا، بجانب استهداف "الآلة الدعائية" لروسيا بوقف بث 4 قنوات أخرى.
وأفادت وسائل إعلام أمريكية، يوم الاثنين الماضي، أن المفوضية الأوروبية وممثلي دول الاتحاد الأوروبي ناقشوا إعداد الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا.
المفوضية الأوروبية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2022
الاتحاد الأوروبي يناقش إعداد الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا
5 ديسمبر, 07:19 GMT
وصعّد الغرب ضغوط العقوبات على روسيا بشأن أوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.
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