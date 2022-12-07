https://sputnikarabic.ae/20221207/المفوضية-الأوروبية-العقوبات-الجديدة-ضد-روسيا-ستشمل-منعها-من-الحصول-على-المسيرات-1070955580.html

المفوضية الأوروبية: العقوبات الجديدة ضد روسيا ستشمل منعها من الحصول على المسيرات

المفوضية الأوروبية: العقوبات الجديدة ضد روسيا ستشمل منعها من الحصول على المسيرات

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، تفاصيل حزمة تاسعة مقترحة من العقوبات ضد روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، تشمل... 07.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-07T17:58+0000

2022-12-07T17:58+0000

2022-12-07T17:58+0000

العالم

المفوضية الأوروبية

أورسولا فون دير لاين

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/17/1048780629_0:101:2759:1653_1920x0_80_0_0_aa1af950bd7d929b1aa893bc3b8468de.jpg

القاهرة- سبوتنيك. وكشفت فون دير لاين في مقطع فيديو على حسابها على تويتر، عن الحزمة المقترحة وتشمل "إدراج حوالي 200 فرد وكيان إلى قائمة العقوبات، بجانب فرض عقوبات ضد 3 بنوك روسية، ومنع روسيا من الحصول على الطائرات المسيرة سواء بشكل مباشر أو عبر دول ثالثة مثل إيران".وتابعت رئيسة المفوضية الأوروبية أن الحزمة الجديدة التي تعتزم فرضها ضد موسكو تشمل قيود جديدة على الاستثمارات في مجالي التعدين والطاقة في روسيا، بجانب استهداف "الآلة الدعائية" لروسيا بوقف بث 4 قنوات أخرى.وأفادت وسائل إعلام أمريكية، يوم الاثنين الماضي، أن المفوضية الأوروبية وممثلي دول الاتحاد الأوروبي ناقشوا إعداد الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا.وصعّد الغرب ضغوط العقوبات على روسيا بشأن أوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20221205/الاتحاد-الأوروبي-يناقش-إعداد-الحزمة-التاسعة-من-العقوبات-ضد-روسيا-1070849151.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, المفوضية الأوروبية, أورسولا فون دير لاين, روسيا