https://sputnikarabic.ae/20221210/أستراليا-تفرض-عقوبات-على-أفراد-وكيانات-روسية-وإيرانية-بسبب-المسيرات-1071047120.html

أستراليا تفرض عقوبات على أفراد وكيانات روسية وإيرانية بسبب "المسيرات"

أستراليا تفرض عقوبات على أفراد وكيانات روسية وإيرانية بسبب "المسيرات"

قالت وزارة الخارجية الأسترالية في بيان إن أستراليا تفرض عقوبات على سبعة أفراد من روسيا، بالإضافة إلى عدد من الأفراد والمنظمات من إيران لأسباب تتعلق "بانتهاكات... 10.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-10T12:07+0000

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أستراليا

روسيا

إيران

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وقالت الوزارة في بيان على موقعها الرسمي، اليوم السبت، إن "العقوبات المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان ستفرض على سبعة مواطنين روس متورطين في محاولة اغتيال زعيم المعارضة السابق أليكسي نافالني".وأعلن البيان أيضا عن "فرض عقوبات على ثلاثة إيرانيين وشركة واحدة يُزعم أنها متورطة في إمداد روسيا بطائرات دون طيار لاستخدامها ضد أوكرانيا".وأكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، في وقت سابق من اليوم السبت، أن "أمريكا والدول الأوروبية الثلاث ألمانيا وفرنسا وبريطانيا مخطئة حتما إذا اعتقدت أنها يمكنها أن تحصل على المزيد من التنازلات في المفاوضات عبر استخدام أدوات الضغط".وقال عبداللهيان، عبر حسابه على "تويتر"، بشأن محادثته الهاتفية مع مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل: "نحن نرد على العقوبات والتدخلات، وفي الوقت نفسه نحن في الطريق إلى الخطوة الأخيرة من اتفاق جيد وقوي ومستديم".

https://sputnikarabic.ae/20221207/المفوضية-الأوروبية-العقوبات-الجديدة-ضد-روسيا-ستشمل-منعها-من-الحصول-على-المسيرات-1070955580.html

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