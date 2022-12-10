https://sputnikarabic.ae/20221210/استطلاع-جديد-استمرار-انخفاض-تأييد-الأمريكيين-لبايدن-والكونغرس-بعد-انتخابات-التجديد-النصفي-1071043888.html
استطلاع جديد: استمرار انخفاض تأييد الأمريكيين لبايدن والكونغرس بعد انتخابات التجديد النصفي
استطلاع جديد: استمرار انخفاض تأييد الأمريكيين لبايدن والكونغرس بعد انتخابات التجديد النصفي
أظهر استطلاع رأي جديد صادر عن مؤسسة "غالوب" الأمريكية، عن استمرار انخفاض تأييد الأمريكيين لإدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والكونغرس الأمريكي. 10.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-10T10:04+0000
2022-12-10T10:04+0000
2022-12-10T10:04+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
الكونغرس الأمريكي
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وأشار الاستطلاع أن نسبة تأييد بايدن وصلت إلى 40 في المئة، مع رفض 55 في المئة من الأمريكيين للطريقة التي يتعامل بها مع وظيفته، وفقا لوكالة "شينخوا" الصينية.وقوبل بايدن بانخفاض في نسب تأييد الأمريكيين له، منذ سبتمبر/ أيلول 2021، بعد الانسحاب الفوضوي للقوات الأمريكية من أفغانستان.كما كشف استطلاع "غالوب" أنه لا تزال موافقة الأمريكيين على الكونغرس سلبية إلى حد كبير، إذ أعرب 73 في المئة من البالغين الأمريكيين عن عدم تأييدهم له.وصدرت نتائج الاستطلاع في الفترة من 9 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أي بعد انتخابات التجديد النصفي لعام 2022 في 8 نوفمبر.وسوف يشهد الكونغرس الأمريكي انقساما خلال العامين المقبلين، بعدما استولى الجمهوريين على مجلس النواب، وتمسك الديمقراطيين بأغلبية مجلس الشيوخ.وكتب مقال في "غالوب" إن "الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي ستنهي بشكل أساسي فرص بايدن في تمرير أجندته التشريعية".يشار إلى أن السيناتور الأمريكية الديمقراطية، كيرستن سينيما، من ولاية أريزونا، أعلنت أمس الجمعة، عن تسجيل نفسها كمستقلة بعيدا عن الحزب الديمقراطي الحاكم، بينما هاجمت "النظام الحزبي المعطل في واشنطن"، وفقا لتعبيرها.وتابعت قائلة: "كل يوم يتخلف الأمريكيون عن الركب بشكل متزايد، بسبب الحزبية الصارمة للأحزاب الوطنية، والتي ازدادت صلابة خلال السنوات الأخيرة".
https://sputnikarabic.ae/20221108/انخفاض-شعبية-بايدن-إلى-39-1069928520.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, الكونغرس الأمريكي
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, الكونغرس الأمريكي
استطلاع جديد: استمرار انخفاض تأييد الأمريكيين لبايدن والكونغرس بعد انتخابات التجديد النصفي
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أظهر استطلاع رأي جديد صادر عن مؤسسة "غالوب" الأمريكية، عن استمرار انخفاض تأييد الأمريكيين لإدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والكونغرس الأمريكي.
وأشار الاستطلاع أن نسبة تأييد بايدن وصلت إلى 40 في المئة، مع رفض 55 في المئة من الأمريكيين للطريقة التي يتعامل بها مع وظيفته، وفقا لوكالة
"شينخوا" الصينية.
وقوبل بايدن بانخفاض في نسب تأييد الأمريكيين له، منذ سبتمبر/ أيلول 2021، بعد الانسحاب الفوضوي للقوات الأمريكية من أفغانستان.
كما كشف استطلاع "غالوب" أنه لا تزال موافقة الأمريكيين على الكونغرس سلبية إلى حد كبير، إذ أعرب 73 في المئة من البالغين الأمريكيين عن عدم تأييدهم له.
وصدرت نتائج الاستطلاع في الفترة من 9 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أي بعد انتخابات التجديد النصفي لعام 2022 في 8 نوفمبر.
وسوف يشهد الكونغرس الأمريكي انقساما خلال العامين المقبلين، بعدما استولى الجمهوريين على مجلس النواب، وتمسك الديمقراطيين بأغلبية مجلس الشيوخ.
وكتب مقال في "غالوب" إن "الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي ستنهي بشكل أساسي فرص بايدن في تمرير أجندته التشريعية".
يشار إلى أن السيناتور الأمريكية الديمقراطية، كيرستن سينيما، من ولاية أريزونا، أعلنت أمس الجمعة، عن تسجيل نفسها كمستقلة بعيدا عن الحزب الديمقراطي الحاكم، بينما هاجمت "النظام الحزبي المعطل في واشنطن"، وفقا لتعبيرها.
وكتب سينيما في مقال رأي لها: "هناك انفصال بين ما يريده الأمريكيون يوميا ويستحقونه من سياساتنا، وما تقدمه الأحزاب السياسية".
وتابعت قائلة: "كل يوم يتخلف الأمريكيون عن الركب بشكل متزايد، بسبب الحزبية الصارمة للأحزاب الوطنية، والتي ازدادت صلابة خلال السنوات الأخيرة".