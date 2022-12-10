https://sputnikarabic.ae/20221210/الأمين-العام-للناتو-يعرب-عن-ثقته-في-تجنب-الصراع-بين-الحلف-وروسيا-1071042276.html

الأمين العام للناتو يعرب عن ثقته في تجنب الصراع بين الحلف وروسيا

الأمين العام للناتو يعرب عن ثقته في تجنب الصراع بين الحلف وروسيا

عبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، عن خشيته من خروج الأزمة في أوكرانيا عن السيطرة، لكنه أكد أنه واثق من أنه سيتم تجنب الصراع بين روسيا... 10.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-10T07:41+0000

2022-12-10T07:41+0000

2022-12-10T07:41+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

الناتو

التصعيد

روسيا

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وقال ستولتنبرغ في تصريحات لصحيفة "إن أر كا" النرويجية: "أخشى أن تخرج الحرب في أوكرانيا عن السيطرة. أخشى حدوث صراع بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، لكنني متأكد من أننا سنتجنب ذلك".ووصف الوقت الحالي بأنه "مصيري لأوروبا والنرويج".ووفقا للأمين العام للناتو، فإن الدعم العسكري لأوكرانيا مهم الآن، مبينا أن " أوكرانيا القوية هي فقط التي تقود إلى السلام".هذا وصرح قائد الأسطول الشمالي الروسي، ألكسندر مويسيف، أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة ودول الناتو كثفت أنشطتها العسكرية في منطقة القطب الشمالي.وقال مويسيف في منتدى "القطب الشمالي: الحاضر والمستقبل"، يوم أمس الجمعة: "بالنظر إلى القطب الشمالي باعتباره منطقة صراع محتملة، كثفت الولايات المتحدة ودول الناتو أنشطتها العسكرية في المنطقة... بحجة تزايد احتمالات الصراع في المنطقة على خلفية الاتجاهات السلبية في مجال الاستقرار الاستراتيجي و الأمن، يجري اتخاذ خطوات عملية من أجل عسكرة منطقة القطب الشمالي".

https://sputnikarabic.ae/20221209/موسكو-الولايات-المتحدة-والناتو-يكثفان-أنشطتهما-العسكرية-في-القطب-الشمالي-1071017565.html

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