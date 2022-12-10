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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221210/الأمين-العام-للناتو-يعرب-عن-ثقته-في-تجنب-الصراع-بين-الحلف-وروسيا-1071042276.html
الأمين العام للناتو يعرب عن ثقته في تجنب الصراع بين الحلف وروسيا
الأمين العام للناتو يعرب عن ثقته في تجنب الصراع بين الحلف وروسيا
عبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، عن خشيته من خروج الأزمة في أوكرانيا عن السيطرة، لكنه أكد أنه واثق من أنه سيتم تجنب الصراع بين روسيا... 10.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-10T07:41+0000
2022-12-10T07:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
الناتو
التصعيد
روسيا
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وقال ستولتنبرغ في تصريحات لصحيفة "إن أر كا" النرويجية: "أخشى أن تخرج الحرب في أوكرانيا عن السيطرة. أخشى حدوث صراع بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، لكنني متأكد من أننا سنتجنب ذلك".ووصف الوقت الحالي بأنه "مصيري لأوروبا والنرويج".ووفقا للأمين العام للناتو، فإن الدعم العسكري لأوكرانيا مهم الآن، مبينا أن " أوكرانيا القوية هي فقط التي تقود إلى السلام".هذا وصرح قائد الأسطول الشمالي الروسي، ألكسندر مويسيف، أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة ودول الناتو كثفت أنشطتها العسكرية في منطقة القطب الشمالي.وقال مويسيف في منتدى "القطب الشمالي: الحاضر والمستقبل"، يوم أمس الجمعة: "بالنظر إلى القطب الشمالي باعتباره منطقة صراع محتملة، كثفت الولايات المتحدة ودول الناتو أنشطتها العسكرية في المنطقة... بحجة تزايد احتمالات الصراع في المنطقة على خلفية الاتجاهات السلبية في مجال الاستقرار الاستراتيجي و الأمن، يجري اتخاذ خطوات عملية من أجل عسكرة منطقة القطب الشمالي".
https://sputnikarabic.ae/20221209/موسكو-الولايات-المتحدة-والناتو-يكثفان-أنشطتهما-العسكرية-في-القطب-الشمالي-1071017565.html
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العالم, الناتو, التصعيد, روسيا
العالم, الناتو, التصعيد, روسيا

الأمين العام للناتو يعرب عن ثقته في تجنب الصراع بين الحلف وروسيا

07:41 GMT 10.12.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الانتقال إلى بنك الصورالأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ
الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
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عبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، عن خشيته من خروج الأزمة في أوكرانيا عن السيطرة، لكنه أكد أنه واثق من أنه سيتم تجنب الصراع بين روسيا والحلف.
وقال ستولتنبرغ في تصريحات لصحيفة "إن أر كا" النرويجية: "أخشى أن تخرج الحرب في أوكرانيا عن السيطرة. أخشى حدوث صراع بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، لكنني متأكد من أننا سنتجنب ذلك".
ووصف الوقت الحالي بأنه "مصيري لأوروبا والنرويج".
وأشار ستولتنبرغ إلى أنه "إذا حدث خطأ ما، فقد تكون له عواقب وخيمة"، موضحا أن الناتو يعمل كل يوم لمنع التصعيد.
ووفقا للأمين العام للناتو، فإن الدعم العسكري لأوكرانيا مهم الآن، مبينا أن " أوكرانيا القوية هي فقط التي تقود إلى السلام".
هذا وصرح قائد الأسطول الشمالي الروسي، ألكسندر مويسيف، أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة ودول الناتو كثفت أنشطتها العسكرية في منطقة القطب الشمالي.
تدريبات وحدة بيتشيغونسك البندقية الآلية التابعة الأسطول الشمالي (أسطول الشمال)، الجيش الروسي 13 فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2022
موسكو: الولايات المتحدة والناتو يكثفان أنشطتهما العسكرية في القطب الشمالي
أمس, 11:55 GMT
وقال مويسيف في منتدى "القطب الشمالي: الحاضر والمستقبل"، يوم أمس الجمعة: "بالنظر إلى القطب الشمالي باعتباره منطقة صراع محتملة، كثفت الولايات المتحدة ودول الناتو أنشطتها العسكرية في المنطقة... بحجة تزايد احتمالات الصراع في المنطقة على خلفية الاتجاهات السلبية في مجال الاستقرار الاستراتيجي و الأمن، يجري اتخاذ خطوات عملية من أجل عسكرة منطقة القطب الشمالي".
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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:54 GMT
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