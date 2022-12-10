https://sputnikarabic.ae/20221210/الدفاع-الروسية-تعلن-تحييد-أكثر-من-120-جنديا-أوكرانيا--1071044645.html
الدفاع الروسية تعلن تحييد أكثر من 120 جنديا أوكرانيا
الدفاع الروسية تعلن تحييد أكثر من 120 جنديا أوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحييد أكثر من 120 جنديا أوكرانيا على مختلف جبهات القتال في أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة. 10.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-10T10:24+0000
2022-12-10T10:24+0000
2022-12-10T10:44+0000
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وقالت الدفاع الروسية في بيان اليوم السبت، إن "الجيش الروسي واصل طرد القوات الأوكرانية من معاقلها في دونيتسك، وتم تحييد أكثر من 50 جنديا في يوم واحد في اتجاه دونيتسك، واصلت الوحدات الروسية عملياتها الهجومية، وطردت العدو من المعاقل المحصنة. وقتل أكثر من 50 جنديا أوكرانيا وتم تدمير مركبتي مشاة قتالية وناقلة جند مدرعة وثلاث شاحنات صغيرة في هذا الاتجاه".وتابع البيان: "تم القضاء على أكثر من 30 جنديا أوكرانيا وتدمير ثلاث شاحنات صغيرة في اتجاه كوبيانسك نتيجة التدمير الناري للقوى العاملة المعادية في مناطق سينكوفكا وكيسلوفكا في مقاطعة خاركوف".وأشارت وزارة الدفاع إلى أنه "في منطقة سيفيرسك، في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير مركبتين قتاليتين أوكرانيتين من نظام إطلاق صواريخ "غراد" المتعددة في موقع إطلاق نار، وفي المنطقة السكنية تورسكوي، تم تدمير رادار مضاد للبطارياتAN TPQ-36 أمريكي الصنع".وقالت الدفاع الروسية، في بيان، إنه "دمرت أنظمة الدفاع الجوي 4 طائرات بدون طيار في مناطق يلينوفكا وبلاغوفيشينكا وفاليريانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية في يوم واحد".وأضاف البيان أنه "بالإضافة إلى ذلك، تم إسقاط 10 صواريخ من أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة [هيمارس] في منطقة زابوروجيه".
https://sputnikarabic.ae/20221209/الدفاع-الروسية-تعلن-القضاء-على-أكثر-من-30-جنديا-أوكرانيا-على-محور-دونيتسك-وتدمير-3-مدرعات-1071020584.html
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روسيا, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا
روسيا, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية تعلن تحييد أكثر من 120 جنديا أوكرانيا
10:24 GMT 10.12.2022 (تم التحديث: 10:44 GMT 10.12.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحييد أكثر من 120 جنديا أوكرانيا على مختلف جبهات القتال في أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وقالت الدفاع الروسية في بيان اليوم السبت، إن "الجيش الروسي واصل طرد القوات الأوكرانية من معاقلها في دونيتسك، وتم تحييد أكثر من 50 جنديا في يوم واحد في اتجاه دونيتسك، واصلت الوحدات الروسية عملياتها الهجومية، وطردت العدو من المعاقل المحصنة. وقتل أكثر من 50 جنديا أوكرانيا وتم تدمير مركبتي مشاة قتالية وناقلة جند مدرعة وثلاث شاحنات صغيرة في هذا الاتجاه".
وأضاف البيان: "في اتجاه كراسني ليمان، واصلت القوات الروسية عملياتها الهجومية، مما أدى إلى السيطرة خطوط أكثر فائدة. وقد أحبطت نيران المدفعية والعمليات النشطة للقوات هجومين مضادين للقوات المسلحة الأوكرانية، معززة بمرتزقة أجانب، في اتجاه المناطق السكنية تشيرنوبولوفكا وتشرفونيا دبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية. دمرت ما يصل إلى 60 جنديا أوكرانيا ومرتزقة، وعربة قتال مشاة ومركبتين مصفحتين".
وتابع البيان: "تم القضاء على أكثر من 30 جنديا أوكرانيا وتدمير ثلاث شاحنات صغيرة في اتجاه كوبيانسك نتيجة التدمير الناري للقوى العاملة المعادية في مناطق سينكوفكا وكيسلوفكا في مقاطعة خاركوف".
وأشارت وزارة الدفاع إلى أنه "في منطقة سيفيرسك، في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير مركبتين قتاليتين أوكرانيتين من نظام إطلاق صواريخ "غراد" المتعددة في موقع إطلاق نار، وفي المنطقة السكنية تورسكوي، تم تدمير رادار مضاد للبطارياتAN TPQ-36 أمريكي الصنع".
وقالت الدفاع الروسية، في بيان، إنه "دمرت أنظمة الدفاع الجوي 4 طائرات بدون طيار في مناطق يلينوفكا وبلاغوفيشينكا وفاليريانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية في يوم واحد".
وأضاف البيان أنه "بالإضافة إلى ذلك، تم إسقاط 10 صواريخ من أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة [هيمارس] في منطقة زابوروجيه".