https://sputnikarabic.ae/20221210/الدفاع-الروسية-تعلن-تحييد-أكثر-من-120-جنديا-أوكرانيا--1071044645.html

الدفاع الروسية تعلن تحييد أكثر من 120 جنديا أوكرانيا

الدفاع الروسية تعلن تحييد أكثر من 120 جنديا أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحييد أكثر من 120 جنديا أوكرانيا على مختلف جبهات القتال في أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة. 10.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-10T10:24+0000

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العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وقالت الدفاع الروسية في بيان اليوم السبت، إن "الجيش الروسي واصل طرد القوات الأوكرانية من معاقلها في دونيتسك، وتم تحييد أكثر من 50 جنديا في يوم واحد في اتجاه دونيتسك، واصلت الوحدات الروسية عملياتها الهجومية، وطردت العدو من المعاقل المحصنة. وقتل أكثر من 50 جنديا أوكرانيا وتم تدمير مركبتي مشاة قتالية وناقلة جند مدرعة وثلاث شاحنات صغيرة في هذا الاتجاه".وتابع البيان: "تم القضاء على أكثر من 30 جنديا أوكرانيا وتدمير ثلاث شاحنات صغيرة في اتجاه كوبيانسك نتيجة التدمير الناري للقوى العاملة المعادية في مناطق سينكوفكا وكيسلوفكا في مقاطعة خاركوف".وأشارت وزارة الدفاع إلى أنه "في منطقة سيفيرسك، في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير مركبتين قتاليتين أوكرانيتين من نظام إطلاق صواريخ "غراد" المتعددة في موقع إطلاق نار، وفي المنطقة السكنية تورسكوي، تم تدمير رادار مضاد للبطارياتAN TPQ-36 أمريكي الصنع".وقالت الدفاع الروسية، في بيان، إنه "دمرت أنظمة الدفاع الجوي 4 طائرات بدون طيار في مناطق يلينوفكا وبلاغوفيشينكا وفاليريانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية في يوم واحد".وأضاف البيان أنه "بالإضافة إلى ذلك، تم إسقاط 10 صواريخ من أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة [هيمارس] في منطقة زابوروجيه".

https://sputnikarabic.ae/20221209/الدفاع-الروسية-تعلن-القضاء-على-أكثر-من-30-جنديا-أوكرانيا-على-محور-دونيتسك-وتدمير-3-مدرعات-1071020584.html

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