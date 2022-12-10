عربي
https://sputnikarabic.ae/20221210/الرئيس-التنفيذي-لـغازبروم-يصف-مناقشة-مشروع-مركز-الغاز-بـالنتيجة-الرئيسية-لزيارة-تركيا-1071044913.html
الرئيس التنفيذي لـ"غازبروم" يصف مناقشة مشروع مركز الغاز بـ"النتيجة الرئيسية" لزيارة تركيا
الرئيس التنفيذي لـ"غازبروم" يصف مناقشة مشروع مركز الغاز بـ"النتيجة الرئيسية" لزيارة تركيا
وصف أليكسي ميللر، الرئيس التنفيذي لشركة "غازبروم"، مناقشة مشروع مركز الغاز في تركيا بأنها النتيجة الرئيسية لزيارته للبلاد. 10.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-10T10:52+0000
2022-12-10T10:52+0000
العالم
روسيا
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1b/1061657062_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_95c303bdc45a52b6b3696d3a02c31798.jpg
وقال ميللر في تعليقه على النتائج الرئيسية للزيارة، بحسب ما نقلته شركة الطاقة الروسية العملاقة: "بالطبع ، إنها مركز غاز".وذكرت شركة "غازبروم"، يوم الجمعة، أن ميللر ناقش مسألة توريد الغاز الروسي للمستهلكين الأتراك، فضلا عن آفاق إنشاء مركز للغاز في البلاد مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1b/1061657062_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_350f60cca87383bf8ea65fe42c0a9274.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, أخبار تركيا اليوم
العالم, روسيا, أخبار تركيا اليوم

الرئيس التنفيذي لـ"غازبروم" يصف مناقشة مشروع مركز الغاز بـ"النتيجة الرئيسية" لزيارة تركيا

10:52 GMT 10.12.2022
© Sputnik . Максим Блиновشعار شركة "غازبروم"
شعار شركة غازبروم - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2022
© Sputnik . Максим Блинов
تابعنا عبرTelegram
وصف أليكسي ميللر، الرئيس التنفيذي لشركة "غازبروم"، مناقشة مشروع مركز الغاز في تركيا بأنها النتيجة الرئيسية لزيارته للبلاد.
وقال ميللر في تعليقه على النتائج الرئيسية للزيارة، بحسب ما نقلته شركة الطاقة الروسية العملاقة: "بالطبع ، إنها مركز غاز".
وذكرت شركة "غازبروم"، يوم الجمعة، أن ميللر ناقش مسألة توريد الغاز الروسي للمستهلكين الأتراك، فضلا عن آفاق إنشاء مركز للغاز في البلاد مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:55 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала