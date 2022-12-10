https://sputnikarabic.ae/20221210/الرئيس-التنفيذي-لـغازبروم-يصف-مناقشة-مشروع-مركز-الغاز-بـالنتيجة-الرئيسية-لزيارة-تركيا-1071044913.html
الرئيس التنفيذي لـ"غازبروم" يصف مناقشة مشروع مركز الغاز بـ"النتيجة الرئيسية" لزيارة تركيا
الرئيس التنفيذي لـ"غازبروم" يصف مناقشة مشروع مركز الغاز بـ"النتيجة الرئيسية" لزيارة تركيا
وصف أليكسي ميللر، الرئيس التنفيذي لشركة "غازبروم"، مناقشة مشروع مركز الغاز في تركيا بأنها النتيجة الرئيسية لزيارته للبلاد. 10.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-10T10:52+0000
2022-12-10T10:52+0000
2022-12-10T10:52+0000
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أخبار تركيا اليوم
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وقال ميللر في تعليقه على النتائج الرئيسية للزيارة، بحسب ما نقلته شركة الطاقة الروسية العملاقة: "بالطبع ، إنها مركز غاز".وذكرت شركة "غازبروم"، يوم الجمعة، أن ميللر ناقش مسألة توريد الغاز الروسي للمستهلكين الأتراك، فضلا عن آفاق إنشاء مركز للغاز في البلاد مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, أخبار تركيا اليوم
العالم, روسيا, أخبار تركيا اليوم
الرئيس التنفيذي لـ"غازبروم" يصف مناقشة مشروع مركز الغاز بـ"النتيجة الرئيسية" لزيارة تركيا
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وصف أليكسي ميللر، الرئيس التنفيذي لشركة "غازبروم"، مناقشة مشروع مركز الغاز في تركيا بأنها النتيجة الرئيسية لزيارته للبلاد.
وقال ميللر في تعليقه على النتائج الرئيسية للزيارة، بحسب ما نقلته شركة الطاقة الروسية العملاقة: "بالطبع ، إنها مركز غاز".
وذكرت شركة "غازبروم"، يوم الجمعة، أن ميللر ناقش مسألة توريد الغاز الروسي للمستهلكين الأتراك، فضلا عن آفاق إنشاء مركز للغاز في البلاد مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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