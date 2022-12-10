https://sputnikarabic.ae/20221210/الصومال-مقتل-15-من-حركة-الشباب-بينهم-قائد-ميداني-1071052662.html
الصومال... مقتل 15 من حركة "الشباب" بينهم قائد ميداني
الصومال... مقتل 15 من حركة "الشباب" بينهم قائد ميداني
أعلنت السلطات الصومالية، اليوم السبت، مقتل 15 عنصرا من حركة "الشباب" المتطرفة من بينهم قائد ميداني. 10.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-10T14:20+0000
2022-12-10T14:20+0000
2022-12-10T14:24+0000
الصومال
العالم العربي
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وقالت إذاعة "صوت الجيش"، إن القوات الحكومية تمكنت من قتل 14 مسلحا من حركة "الشباب" في منطقة دبق لبي وسط البلاد.ونقلت عن قائد الجيش الصومالي أدواي يوسف راغي، أن من بين القتلى "كيد سيدحي" وهو قائد ميداني من ميليشيا الشباب.فيما نقلت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية عن مصدر أمني أن القوات الحكومية تمكنت من قتل أحد مسلحي الحركة في ناحية وابيري في العاصمة مقديشو وبحوزته مسدس كان ينوي استخدامه مع المدنيين.ويشهد الصومال، منذ عدة سنوات، صراعا داميا بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
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الصومال, العالم العربي
الصومال... مقتل 15 من حركة "الشباب" بينهم قائد ميداني
14:20 GMT 10.12.2022 (تم التحديث: 14:24 GMT 10.12.2022) تابعنا عبر
أعلنت السلطات الصومالية، اليوم السبت، مقتل 15 عنصرا من حركة "الشباب" المتطرفة من بينهم قائد ميداني.
وقالت إذاعة "صوت الجيش"، إن القوات الحكومية تمكنت من قتل 14 مسلحا من حركة "الشباب" في منطقة دبق لبي وسط البلاد.
ونقلت عن قائد الجيش الصومالي
أدواي يوسف راغي، أن من بين القتلى "كيد سيدحي" وهو قائد ميداني من ميليشيا الشباب.
فيما نقلت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية عن مصدر أمني أن القوات الحكومية تمكنت من قتل أحد مسلحي الحركة في ناحية وابيري في العاصمة مقديشو وبحوزته مسدس كان ينوي استخدامه مع المدنيين.
ويشهد الصومال، منذ عدة سنوات، صراعا داميا بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.