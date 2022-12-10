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https://sputnikarabic.ae/20221210/عبد-اللهيان-جزر-أبو-موسى-وطنب-الصغرى-والكبرى-أراض-إيرانية-وستبقى-للأبد-1071062941.html
عبد اللهيان: جزر أبو موسى وطنب الصغرى والكبرى أراض إيرانية وستبقى للأبد
عبد اللهيان: جزر أبو موسى وطنب الصغرى والكبرى أراض إيرانية وستبقى للأبد
أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم السبت، أن جزر أبو موسى وطنب الصغرى والكبرى أراضٍ إيرانية وستبقى كذلك للأبد. 10.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-10T18:18+0000
2022-12-10T18:18+0000
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جاء هذا في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، تعليقا على بيان القمة الخليجية الصينية الذي تطرق إلى وضع الجزر الثلاث.وكتب الوزير الإيراني: "جزر أبو موسى وطنب الصغرى والكبرى في الخليج الفارسي جزء لا يتجزأ من أراضي إيران الخالصة التي ستبقى تنتمي إلى وطنها الأم للأبد".يذكر أن البند الثاني عشر من بيان قمة الرياض بين مجلس التعاون الخليجي والصين، أشار إلى أهمية دعم الجهود السلمية، بما فيها مبادرة ومساعي دولة الإمارات للتوصل إلى حل تفاوضي وسلمي لقضية الجزر الثلاث التي تعتبرها إيران جزءا من أراضيها.
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أخبار إيران, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أخبار إيران, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

عبد اللهيان: جزر أبو موسى وطنب الصغرى والكبرى أراض إيرانية وستبقى للأبد

18:18 GMT 10.12.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
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أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم السبت، أن جزر أبو موسى وطنب الصغرى والكبرى أراضٍ إيرانية وستبقى كذلك للأبد.
جاء هذا في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، تعليقا على بيان القمة الخليجية الصينية الذي تطرق إلى وضع الجزر الثلاث.
وكتب الوزير الإيراني: "جزر أبو موسى وطنب الصغرى والكبرى في الخليج الفارسي جزء لا يتجزأ من أراضي إيران الخالصة التي ستبقى تنتمي إلى وطنها الأم للأبد".
وأضاف: "لا نتسامح مع أي طرف حول ضرورة احترام وحدة أراضي إيران".
يذكر أن البند الثاني عشر من بيان قمة الرياض بين مجلس التعاون الخليجي والصين، أشار إلى أهمية دعم الجهود السلمية، بما فيها مبادرة ومساعي دولة الإمارات للتوصل إلى حل تفاوضي وسلمي لقضية الجزر الثلاث التي تعتبرها إيران جزءا من أراضيها.
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