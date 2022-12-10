https://sputnikarabic.ae/20221210/فيكتور-بوت-يكشف-جانبا-من-كواليس-محاكمته-في-الولايات-المتحدة-1071052048.html
فيكتور بوت يكشف جانبا من كواليس محاكمته في الولايات المتحدة
فيكتور بوت يكشف جانبا من كواليس محاكمته في الولايات المتحدة
صرح رجل الأعمال الروسي فيكتور بوت، الذي أطلق سراحه من سجن أمريكي، أنه أثناء المحاكمة في الولايات المتحدة، وصفت أنشطته بأنها عادية بالنسبة لرجل أعمال. 10.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-10T13:51+0000
2022-12-10T13:51+0000
2022-12-10T13:51+0000
روسيا
رجل أعمال
إطلاق سراح
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال بوت في مقابلة "آر تي" اليوم السبت ""قد يفكر شخص عادي - لماذا كل هذا السيرك، لأنه لم يكن هناك شيئا ... حتى أثناء المحاكمة، قال القاضي إنني آسف، لم أر أي شيء في هذه المحاكمة لماذا تتهمون فيكتور. إنه رجل أعمال عادي، والعديد من رجال الأعمال يفعلون الشيء نفسه. لم يفعل أي شيء غير قانوني".وفقا له، كجزء من صفقة الإقرار بالذنب، عُرض عليه السجن مدة 30 عاما بدلا من السجن مدى الحياة، لكنه رفض.وكان فيكتور بوت، يقضي عقوبة بالسجن لمدة 25 عاما في الولايات المتحدة، بتهمة "التآمر لقتل مواطنين أمريكيين ودعم الإرهاب ماديا"، وأطلق سراحه يوم الخميس الماضي من سجن أمريكي بعد ما يقرب من 15 عاما، مقابل إطلاق سراح لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غراينر التي كانت مسجونة في روسيا بجرم يتعلق بالمخدرات.
https://sputnikarabic.ae/20221208/وصول-المواطن-الروسي-فيكتور-بوت-إلى-موسكو-بعد-صفقة-لتبادل-سجناء-مع-أمريكا-1071003548.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رجل أعمال, إطلاق سراح, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, رجل أعمال, إطلاق سراح, الولايات المتحدة الأمريكية
فيكتور بوت يكشف جانبا من كواليس محاكمته في الولايات المتحدة
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صرح رجل الأعمال الروسي فيكتور بوت، الذي أطلق سراحه من سجن أمريكي، أنه أثناء المحاكمة في الولايات المتحدة، وصفت أنشطته بأنها عادية بالنسبة لرجل أعمال.
وقال بوت في مقابلة "آر تي" اليوم السبت ""قد يفكر شخص عادي - لماذا كل هذا السيرك، لأنه لم يكن هناك شيئا ... حتى أثناء المحاكمة، قال القاضي إنني آسف، لم أر أي شيء في هذه المحاكمة لماذا تتهمون فيكتور. إنه رجل أعمال عادي، والعديد من رجال الأعمال يفعلون الشيء نفسه. لم يفعل أي شيء غير قانوني".
وفقا له، كجزء من صفقة الإقرار بالذنب، عُرض عليه السجن مدة 30 عاما بدلا من السجن مدى الحياة، لكنه رفض.
وكان فيكتور بوت، يقضي عقوبة بالسجن لمدة 25 عاما في الولايات المتحدة، بتهمة "التآمر لقتل مواطنين أمريكيين ودعم الإرهاب ماديا"، وأطلق سراحه يوم الخميس الماضي من سجن أمريكي بعد ما يقرب من 15 عاما، مقابل إطلاق سراح لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غراينر التي كانت مسجونة في روسيا بجرم يتعلق بالمخدرات.