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مدينة دوربان بجنوب إفريقيا تعرب عن رغبتها في التعاون مع سيفاستوبول الروسية
مدينة دوربان بجنوب إفريقيا تعرب عن رغبتها في التعاون مع سيفاستوبول الروسية
صرح حاكم مدينة دوربان الجنوب إفريقية، موسى مبيلي، أن الأخيرة تقيم علاقات صداقة مع مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، وتود التعاون مع العاصمة الروسية موسكو ومدينة... 10.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-10T06:18+0000
2022-12-10T06:18+0000
العالم
جنوب أفريقيا
التعاون الاقتصادي
سيفاستوبول
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وقال مبيلي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت: "نود التعاون مع سانت بطرسبورغ وموسكو، لأن لدينا اهتمامات مشتركة. لقد وقّعنا بالفعل اتفاقية توأمة مع سانت بطرسبورغ. إذا كان هناك المزيد من الشركاء الذين يريدون أن يصبحوا شركاء معنا، سنكون سعداء فقط. نحن لسنا ضد التعاون مع مدن القرم، مع سيفاستوبول وهي أيضًا مدينة ساحلية".وتابع مبيلي: "مدينتنا عرضة لانقطاع التيار الكهربائي - أود أن أعرف كيف تتعامل المدن الأخرى مع مثل هذه المشكلة. ستكون التجربة الروسية مفيدة لنا لتحديد ما إذا كنا نفعل الشيء الصحيح في محاولة إعادة توجيه أنفسنا إلى ما يسمى الطاقة. يمكن للروس مشاركتنا الأفكار في هذا الشأن".وأكد المسؤول الجنوب أفريقي أنه يود أيضًا معرفة الآليات التي تستخدمها شركات الاستثمار الاجتماعي الروسية لتطبيقها في مدينتهم.
https://sputnikarabic.ae/20221026/جنوب-أفريقيا-ترفض-تطبيق-العقوبات-الغربية-على-ملياردير-روسي-1069505748.html
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العالم, جنوب أفريقيا, التعاون الاقتصادي, سيفاستوبول
العالم, جنوب أفريقيا, التعاون الاقتصادي, سيفاستوبول

مدينة دوربان بجنوب إفريقيا تعرب عن رغبتها في التعاون مع سيفاستوبول الروسية

06:18 GMT 10.12.2022
© flickr.com / Jason Perelsonعلم جنوب أفريقيا
علم جنوب أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2022
© flickr.com / Jason Perelson
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صرح حاكم مدينة دوربان الجنوب إفريقية، موسى مبيلي، أن الأخيرة تقيم علاقات صداقة مع مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، وتود التعاون مع العاصمة الروسية موسكو ومدينة سيفاستوبول في جمهورية القرم.
وقال مبيلي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت: "نود التعاون مع سانت بطرسبورغ وموسكو، لأن لدينا اهتمامات مشتركة. لقد وقّعنا بالفعل اتفاقية توأمة مع سانت بطرسبورغ. إذا كان هناك المزيد من الشركاء الذين يريدون أن يصبحوا شركاء معنا، سنكون سعداء فقط. نحن لسنا ضد التعاون مع مدن القرم، مع سيفاستوبول وهي أيضًا مدينة ساحلية".

وأضاف رئيس إدارة دوربان أنه يود تبادل الخبرات مع سلطات المدن الأخرى في دول البريكس لمعرفة كيف يقومون ببناء البنية التحتية للموانئ، وأيضًا ما يفكرون فيه حول تحديات تحول الطاقة "كيفية الانتقال من استهلاك المصادر غير المتجددة إلى الطاقة النظيفة".

وتابع مبيلي: "مدينتنا عرضة لانقطاع التيار الكهربائي - أود أن أعرف كيف تتعامل المدن الأخرى مع مثل هذه المشكلة. ستكون التجربة الروسية مفيدة لنا لتحديد ما إذا كنا نفعل الشيء الصحيح في محاولة إعادة توجيه أنفسنا إلى ما يسمى الطاقة. يمكن للروس مشاركتنا الأفكار في هذا الشأن".
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وأكد المسؤول الجنوب أفريقي أنه يود أيضًا معرفة الآليات التي تستخدمها شركات الاستثمار الاجتماعي الروسية لتطبيقها في مدينتهم.
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