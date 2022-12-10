https://sputnikarabic.ae/20221210/مصر-تعلن-رفع-كافة-الرسوم-على-تصدير-المشغولات-الذهبية-1071052178.html
مصر تعلن رفع كافة الرسوم على تصدير المشغولات الذهبية
مصر تعلن رفع كافة الرسوم على تصدير المشغولات الذهبية
أعلنت الحكومة المصرية، اليوم السبت، رفع كافة الرسوم على تصدير المشغولات الذهبية خلال الفترة المقبلة. 10.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-10T13:57+0000
2022-12-10T13:57+0000
2022-12-10T13:57+0000
العالم العربي
اقتصاد
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/08/12/1049875905_0:132:1500:976_1920x0_80_0_0_47d75f45063d8d3a612b84386672b987.jpg
ونقلت بوابة "روزاليوسف" عن وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، علي المصيلحي إنه "سيتم رفع كافة الرسوم على تصدير المشغولات الذهبية في إطار توجيهات القيادة السياسية للنهوض بصناعة الذهب".جاءت تصريحات المصيلحي خلال افتتاح الدورة الثالثة لمعرض"نبيو" للذهب والمجوهرات المقام في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، في العاصمة القاهرة بمشاركة كبرى الشركات المحلية والعالميةوأشار المصيلحي إلى أن معرض "نيبو" هذا العام أقيم بمشاركة شركات محلية ودولية من الإمارات والهند بالإضافة إلى إيطاليا التي لا يقتصر التعاون معاها على الصناعات الحرفية فقط بل يشمل كافة المجالات، كما أوضح أنه خلال فعاليات المعرض سيتم تقديم عرض مفصل لمكونات مدينة الذهب المصرية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/08/12/1049875905_44:0:1372:996_1920x0_80_0_0_2d6a0fa07644dc965c8b1fcfce62a98d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, اقتصاد, أخبار مصر الآن
العالم العربي, اقتصاد, أخبار مصر الآن
مصر تعلن رفع كافة الرسوم على تصدير المشغولات الذهبية
تابعنا عبر
أعلنت الحكومة المصرية، اليوم السبت، رفع كافة الرسوم على تصدير المشغولات الذهبية خلال الفترة المقبلة.
ونقلت بوابة
"روزاليوسف" عن وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، علي المصيلحي إنه "سيتم رفع كافة الرسوم على تصدير المشغولات الذهبية في إطار توجيهات القيادة السياسية للنهوض بصناعة الذهب".
جاءت تصريحات المصيلحي خلال افتتاح الدورة الثالثة لمعرض"نبيو" للذهب والمجوهرات المقام في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، في العاصمة القاهرة بمشاركة كبرى الشركات المحلية والعالمية
وأضاف الوزير المصري أن هذه "الخطوة تهدف إلى زيادة صادرات مصر من الذهب لتشمل السبائك والمشغولات الذهبية التي تعطي قيمة مضافة للمنتج كما أنها تساعد على الترويج للمنتج المصري في الأسواق الخارجية والذي حقق نقلة موضعية لصناعة الذهب والفضة".
وأشار المصيلحي إلى أن معرض "نيبو" هذا العام أقيم بمشاركة شركات محلية ودولية من الإمارات والهند بالإضافة إلى إيطاليا التي لا يقتصر التعاون معاها على الصناعات الحرفية فقط بل يشمل كافة المجالات، كما أوضح أنه خلال فعاليات المعرض سيتم تقديم عرض مفصل لمكونات مدينة الذهب المصرية.