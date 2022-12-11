https://sputnikarabic.ae/20221211/الجيش-الأردني-يعلن-إحباط-تهريب-مخدرات-وإصابة-مهربين-قادمين-من-سوريا-1071097023.html

الجيش الأردني يعلن إحباط تهريب مخدرات وإصابة مهربين قادمين من سوريا

الجيش الأردني يعلن إحباط تهريب مخدرات وإصابة مهربين قادمين من سوريا

أعلن الجيش الأردني، مساء اليوم الأحد، "إصابة عدد من المهربين وفرار آخرين أثناء محاولتهم التسلل وتهريب مخدرات من سوريا إلى الأردن". 11.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-11T18:38+0000

2022-12-11T18:38+0000

2022-12-11T18:39+0000

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وأوضح الجيش الأردني، في بيان له، أن "المنطقة العسكرية الشرقية نفذت عملية نوعية على إحدى واجهاتها ضمن منطقة مسؤوليتها، أسفرت عن إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية"، حسب قناة المملكة الأردنية.وأضاف أن "قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت من خلال المراقبات الأمامية محاولة مجموعة من المهربين اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم، مما أدى إلى إصابة عدد منهم وفرار الآخرين إلى داخل العمق السوري".وأكد البيان أن "القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه، انطلاقاً من جهود القوات المسلحة في المحافظة على أمن واستقرار المملكة وحماية حدودها، والتزاماً منها بواجبها الوطني تجاه الوطن وقيادته الهاشمية المظفرة".وكانت الأجهزة الأمنية السورية ألقت القبض، الأسبوع الماضي، على اثنين من أفراد عصابة أثناء محاولتها نقل شحنة من المخدرات إلى الأراضي الأردنية.وقال مراسل "سبوتنيك" في محافظة درعا إن الجهات المختصة أحبطت فجر اليوم محاولة تهريب كميات كبيرة من مادة الحشيش المخدرة باتجاه الأراضي الأردنية.وقال مصدر أمني في المحافظة لـ"سبوتنيك" إن دوريات من الأجهزة المختصة اعترضت مسار الشحنة وتم إحباط تهريبها نحو الأراضي الأردنية بعد اشتباك ناري مع المهربين.وأوضح المصدر أن الاشتباك مع المهربين جرى قرب الحدود مع المملكة الأردنية، وانتهى بالقبض على اثنين منهم، ومصادرة الأسلحة التي كانت بحوزتهم، فيما لاذ الآخرون بالفرار، مؤكدا أن التحقيقات جارية مع الموقوفين تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء المختص أصولا.

https://sputnikarabic.ae/20221208/اشتباك-مسلح-بين-الأمن-السوري-ومهربي-مخدرات-قرب-الحدود-الأردنية-1070975921.html

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