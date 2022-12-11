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الدفاع الجزائرية: القضاء على ثلاثة إرهابيين غربي البلاد
الدفاع الجزائرية: القضاء على ثلاثة إرهابيين غربي البلاد
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، القضاء على ثلاثة إرهابيين، وتوقيف آخر فضلا عن استرجاع أسلحة وذخيرة حربية. 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T18:49+0000
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الجزائر - سبوتنيك. صرحت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان اليوم الأحد، إنه "في إطار مكافحة الإرهاب، وإثر عملية بحث وتمشيط في جبل قوراية بالقطاع العسكري تيبازة بالناحية العسكرية الأولى (60 كم غرب العاصمة)، تمكنت اليوم الأحد، 11 ديسمبر/ كانون الأول2022، مفارز من الجيش الوطني الشعبي من القضاء على ثلاثة إرهابيين وتوقيف آخر".وأضافت أن "هذه العملية النوعية مكنت من استرجاع (مسدسين رشاشين) من نوع كلاشنيكوف وبندقيتين مضخيتين، وأربعة مخازن ذخيرة، ثلاثة نظارات ميدان، وهاتف نقال وأغراض أخرى".وأوضح بيان الدفاع الجزائرية، أن "هذه النتائج الإيجابية والحاسمة تأتي لمختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي لتؤكد دوما على عزم وإصرار قواتنا المسلحة على القضاء على ظاهرة الإرهاب في بلادنا".
https://sputnikarabic.ae/20221204/رئيس-الأركان-الجزائري-تمكنا-من-إفشال-المخططات-الإرهابية-التي-استهدفت-بلادنا-1070818423.html
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العالم العربي, الجزائر
العالم العربي, الجزائر

الدفاع الجزائرية: القضاء على ثلاثة إرهابيين غربي البلاد

18:49 GMT 11.12.2022
© AFP 2022 / FAROUK BATICHEالجيش الجزائري
الجيش الجزائري - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2022
© AFP 2022 / FAROUK BATICHE
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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، القضاء على ثلاثة إرهابيين، وتوقيف آخر فضلا عن استرجاع أسلحة وذخيرة حربية.
الجزائر - سبوتنيك. صرحت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان اليوم الأحد، إنه "في إطار مكافحة الإرهاب، وإثر عملية بحث وتمشيط في جبل قوراية بالقطاع العسكري تيبازة بالناحية العسكرية الأولى (60 كم غرب العاصمة)، تمكنت اليوم الأحد، 11 ديسمبر/ كانون الأول2022، مفارز من الجيش الوطني الشعبي من القضاء على ثلاثة إرهابيين وتوقيف آخر".
وأضافت أن "هذه العملية النوعية مكنت من استرجاع (مسدسين رشاشين) من نوع كلاشنيكوف وبندقيتين مضخيتين، وأربعة مخازن ذخيرة، ثلاثة نظارات ميدان، وهاتف نقال وأغراض أخرى".
رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2022
رئيس الأركان الجزائري: تمكنا من إفشال المخططات الإرهابية التي استهدفت بلادنا
4 ديسمبر, 06:44 GMT
وأوضح بيان الدفاع الجزائرية، أن "هذه النتائج الإيجابية والحاسمة تأتي لمختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي لتؤكد دوما على عزم وإصرار قواتنا المسلحة على القضاء على ظاهرة الإرهاب في بلادنا".
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