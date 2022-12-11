https://sputnikarabic.ae/20221211/الدفاع-الجزائرية-القضاء-على-ثلاثة-إرهابيين-غربي-البلاد-1071097391.html
الدفاع الجزائرية: القضاء على ثلاثة إرهابيين غربي البلاد
الدفاع الجزائرية: القضاء على ثلاثة إرهابيين غربي البلاد
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، القضاء على ثلاثة إرهابيين، وتوقيف آخر فضلا عن استرجاع أسلحة وذخيرة حربية. 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T18:49+0000
2022-12-11T18:49+0000
2022-12-11T18:49+0000
العالم العربي
الجزائر
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الجزائر - سبوتنيك. صرحت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان اليوم الأحد، إنه "في إطار مكافحة الإرهاب، وإثر عملية بحث وتمشيط في جبل قوراية بالقطاع العسكري تيبازة بالناحية العسكرية الأولى (60 كم غرب العاصمة)، تمكنت اليوم الأحد، 11 ديسمبر/ كانون الأول2022، مفارز من الجيش الوطني الشعبي من القضاء على ثلاثة إرهابيين وتوقيف آخر".وأضافت أن "هذه العملية النوعية مكنت من استرجاع (مسدسين رشاشين) من نوع كلاشنيكوف وبندقيتين مضخيتين، وأربعة مخازن ذخيرة، ثلاثة نظارات ميدان، وهاتف نقال وأغراض أخرى".وأوضح بيان الدفاع الجزائرية، أن "هذه النتائج الإيجابية والحاسمة تأتي لمختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي لتؤكد دوما على عزم وإصرار قواتنا المسلحة على القضاء على ظاهرة الإرهاب في بلادنا".
https://sputnikarabic.ae/20221204/رئيس-الأركان-الجزائري-تمكنا-من-إفشال-المخططات-الإرهابية-التي-استهدفت-بلادنا-1070818423.html
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العالم العربي, الجزائر
الدفاع الجزائرية: القضاء على ثلاثة إرهابيين غربي البلاد
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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، القضاء على ثلاثة إرهابيين، وتوقيف آخر فضلا عن استرجاع أسلحة وذخيرة حربية.
الجزائر - سبوتنيك. صرحت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان اليوم الأحد، إنه "في إطار مكافحة الإرهاب
، وإثر عملية بحث وتمشيط في جبل قوراية بالقطاع العسكري تيبازة بالناحية العسكرية الأولى (60 كم غرب العاصمة)، تمكنت اليوم الأحد، 11 ديسمبر/ كانون الأول2022، مفارز من الجيش الوطني الشعبي من القضاء على ثلاثة إرهابيين وتوقيف آخر".
وأضافت أن "هذه العملية النوعية مكنت من استرجاع (مسدسين رشاشين) من نوع كلاشنيكوف وبندقيتين مضخيتين، وأربعة مخازن ذخيرة، ثلاثة نظارات ميدان، وهاتف نقال وأغراض أخرى".
وأوضح بيان الدفاع الجزائرية، أن "هذه النتائج الإيجابية والحاسمة تأتي لمختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي
لتؤكد دوما على عزم وإصرار قواتنا المسلحة على القضاء على ظاهرة الإرهاب في بلادنا".