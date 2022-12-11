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السعودية تعلن ارتفاع ناتجها المحلي في الربع الثالث من 2022 إلى 8.8%‏
السعودية تعلن ارتفاع ناتجها المحلي في الربع الثالث من 2022 إلى 8.8%‏
أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، نمو ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 8.8 في المئة، ‏خلال الربع الثالث من العام الحالي 2022.‏ 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T07:59+0000
2022-12-11T07:59+0000
اقتصاد
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أخبار السعودية اليوم
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وذكر تقرير منشور على موقع الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أن النسبة تفوقت على الناتج المحلي الإجمالي، الذي تحقق في الربع الثالث من العام الماضي 2021.وبيّنت الهيئة أن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من 2022، والمنتهي في شهر سبتمبر/ أيلول، جاء مدفوعا بالارتفاع الذي حققته الأنشطة النفطية بنسبة 14.2 في المئة، والأنشطة غير النفطية بنسبة 6 في المئة.كما أوضح تقرير الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدّل موسميا، حقق خلال الربع الثالث من 2022 ارتفاعا بلغت نسبته 2.1 في المئة، مقارنة بما كان عليه في الربع الثاني 2022.وفي شهر مايو/ أيار، أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، أن الاقتصاد السعودي نما بمعدل 9.6 في المئة خلال الربع الأول من عام 2022، محققا أعلى معدلات نمو منذ 2011.وحسب بيان الهيئة، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية في الربع الأول 2022، أعلى معدل نمو خلال السنوات العشر الماضية، مقارنة بالربع الأول من العام 2021.
https://sputnikarabic.ae/20221102/البنك-الدولي-يعلن-الاقتصاد-السعودي-الأسرع-نموا-في-دول-مجلس-التعاون-الخليجي-1069736941.html
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اقتصاد, السعودية, العالم العربي, أخبار السعودية اليوم
اقتصاد, السعودية, العالم العربي, أخبار السعودية اليوم

السعودية تعلن ارتفاع ناتجها المحلي في الربع الثالث من 2022 إلى 8.8%‏

07:59 GMT 11.12.2022
© Sputnikأرقام مهمة عن الاقتصاد السعودي بعد إقرار الميزانية الجديدة
أرقام مهمة عن الاقتصاد السعودي بعد إقرار الميزانية الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2022
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أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، نمو ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 8.8 في المئة، ‏خلال الربع الثالث من العام الحالي 2022.‏
وذكر تقرير منشور على موقع الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أن النسبة تفوقت على الناتج المحلي الإجمالي، الذي تحقق في الربع الثالث من العام الماضي 2021.
وبيّنت الهيئة أن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من 2022، والمنتهي في شهر سبتمبر/ أيلول، جاء مدفوعا بالارتفاع الذي حققته الأنشطة النفطية بنسبة 14.2 في المئة، والأنشطة غير النفطية بنسبة 6 في المئة.
مدينة الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2022
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كما أوضح تقرير الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدّل موسميا، حقق خلال الربع الثالث من 2022 ارتفاعا بلغت نسبته 2.1 في المئة، مقارنة بما كان عليه في الربع الثاني 2022.
وفي شهر مايو/ أيار، أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، أن الاقتصاد السعودي نما بمعدل 9.6 في المئة خلال الربع الأول من عام 2022، محققا أعلى معدلات نمو منذ 2011.
وحسب بيان الهيئة، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية في الربع الأول 2022، أعلى معدل نمو خلال السنوات العشر الماضية، مقارنة بالربع الأول من العام 2021.
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