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السوداني يحدد أولويات الحكومة العراقية الاجتماعية والاقتصادية
السوداني يحدد أولويات الحكومة العراقية الاجتماعية والاقتصادية
حدد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أولويات الحكومة مبنية على الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين. 11.12.2022, سبوتنيك عربي
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية، مساء اليوم الأحد، بيانا عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن السوداني قد حدد أولويات الحكومة العراقية المبنية على الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية.وأكد السوداني أن "أولويات الحكومة العراقية المبنية على الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، بالإضافة إلى عزمها تحويل الفئات الفقيرة من متلقين للرعاية الاجتماعية إلى أشخاص فعّالين في سوق العمل، عبر خطط مدروسة وواقعية".واستقبل شياع السوداني، اليوم، فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور المدير الإقليمي لدول الشرق ومدير البنك الدولي في العراق، وبحثا آفاق التعاون الثنائي لتنفيذ مشاريع استراتيجية مهمة في مجالات متعددة.وناقش فريد بلحاج ومحمد شياع السوداني كيفية وضع برامج طموحة تستهدف تنفيذ الإصلاحات في القطاع المصرفي العراقي وفي تنمية القطاع الخاص داخل البلاد، فضلا عن مساندة البرامج الحكومية لمواجهة التغيرات المناخية.وأكد بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي أن "اللقاء شهد التباحث حول تنفيذ برامج مشتركة تصبّ في مجال تشغيل الشباب، والتخفيف من البطالة، وتطوير برنامج الحماية الاجتماعية، كذلك جرى البحث في تأسيس صندوق الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار".وكانت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، قد أعربت عن ثقتها في قدرة محمد شياع السوداني رئيس الحكومة الاتحادية في بغداد على مكافحة الفساد وتقديم الخدمات.
https://sputnikarabic.ae/20221211/العراق-يعلن-استرداد-دفعة-جديدة-من-أموال-الأمانات-الضريبية-المنهوبة-1071074482.html
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العراق, العالم العربي
العراق, العالم العربي

السوداني يحدد أولويات الحكومة العراقية الاجتماعية والاقتصادية

15:18 GMT 11.12.2022
© AP Photo / photo from the Iraqi parliamentرئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2022
© AP Photo / photo from the Iraqi parliament
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حدد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أولويات الحكومة مبنية على الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية، مساء اليوم الأحد، بيانا عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن السوداني قد حدد أولويات الحكومة العراقية المبنية على الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية.
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2022
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وأكد السوداني أن "أولويات الحكومة العراقية المبنية على الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، بالإضافة إلى عزمها تحويل الفئات الفقيرة من متلقين للرعاية الاجتماعية إلى أشخاص فعّالين في سوق العمل، عبر خطط مدروسة وواقعية".
واستقبل شياع السوداني، اليوم، فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور المدير الإقليمي لدول الشرق ومدير البنك الدولي في العراق، وبحثا آفاق التعاون الثنائي لتنفيذ مشاريع استراتيجية مهمة في مجالات متعددة.
وناقش فريد بلحاج ومحمد شياع السوداني كيفية وضع برامج طموحة تستهدف تنفيذ الإصلاحات في القطاع المصرفي العراقي وفي تنمية القطاع الخاص داخل البلاد، فضلا عن مساندة البرامج الحكومية لمواجهة التغيرات المناخية.
وأكد بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي أن "اللقاء شهد التباحث حول تنفيذ برامج مشتركة تصبّ في مجال تشغيل الشباب، والتخفيف من البطالة، وتطوير برنامج الحماية الاجتماعية، كذلك جرى البحث في تأسيس صندوق الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار".
وكانت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، قد أعربت عن ثقتها في قدرة محمد شياع السوداني رئيس الحكومة الاتحادية في بغداد على مكافحة الفساد وتقديم الخدمات.
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