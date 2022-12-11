https://sputnikarabic.ae/20221211/ممثلة-الأمم-المتحدة-لا-نشكك-بقدرات-السوداني-على-مكافحة-الفساد-في-العراق-1071084226.html
ممثلة الأمم المتحدة: لا نشكك بقدرات السوداني على مكافحة الفساد في العراق
ممثلة الأمم المتحدة: لا نشكك بقدرات السوداني على مكافحة الفساد في العراق
عبرت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، عن ثقتها في قدرة محمد شياع السوداني رئيس الحكومة الاتحادية في بغداد على مكافحة الفساد وتقديم... 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T12:59+0000
2022-12-11T12:59+0000
2022-12-11T12:59+0000
أخبار العراق اليوم
كربلاء
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جاء هذا خلال لقاء المسؤولة الأممية بنصيف جاسم الخطابي محافظ كربلاء اليوم الاثنين، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقالت بلاسخارت: "إننا لا نشكك بقدرات رئيس الحكومة الاتحادية بالعمل ومكافحة الفساد وتقديم الخدمات".من جانبه، قال الخطابي إن اللقاء مع المسؤولة الأممية في محافظة كربلاء شهد بحث آليات التعاون والتنسيق ما بين الأمم المتحدة والمحافظة في عدة مجالات.وأوضح أن اللقاء تناول كذلك مسألة انتخابات مجالس المحافظات والأبعاد الايجابية من إجرائها.وأكد على أن محافظة كربلاء تدعم المشروع الديمقراطي آليات الحكومة المركزية في تقديم الخدمات والإعمار والبناء والتنمية بكربلاء.
https://sputnikarabic.ae/20211207/الصدر-وبلاسخارت-يؤكدان-ضرورة-المصادقة-على-نتائج-الانتخابات-دون-تأخير-1053660689.html
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أخبار العراق اليوم, كربلاء
أخبار العراق اليوم, كربلاء
ممثلة الأمم المتحدة: لا نشكك بقدرات السوداني على مكافحة الفساد في العراق
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عبرت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، عن ثقتها في قدرة محمد شياع السوداني رئيس الحكومة الاتحادية في بغداد على مكافحة الفساد وتقديم الخدمات.
جاء هذا خلال لقاء المسؤولة الأممية بنصيف جاسم الخطابي محافظ كربلاء اليوم الاثنين، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقالت بلاسخارت: "إننا لا نشكك بقدرات رئيس الحكومة الاتحادية بالعمل ومكافحة الفساد وتقديم الخدمات".
من جانبه، قال الخطابي إن اللقاء مع المسؤولة الأممية
في محافظة كربلاء شهد بحث آليات التعاون والتنسيق ما بين الأمم المتحدة والمحافظة في عدة مجالات.
وأوضح أن اللقاء تناول كذلك مسألة انتخابات مجالس المحافظات والأبعاد الايجابية من إجرائها.
وأكد على أن محافظة كربلاء تدعم المشروع الديمقراطي آليات الحكومة المركزية في تقديم الخدمات والإعمار والبناء والتنمية بكربلاء.