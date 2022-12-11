https://sputnikarabic.ae/20221211/الشرطة-الفرنسية-تستخدم-الغاز-المسيل-للدموع-ضد-المشجعين-المغاربة-في-باريس-1071070778.html
الشرطة الفرنسية تستخدم الغاز المسيل للدموع ضد المشجعين المغاربة في باريس
الشرطة الفرنسية تستخدم الغاز المسيل للدموع ضد المشجعين المغاربة في باريس
استخدمت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية ضد المشجعين المغاربة في العاصمة باريس يوم السبت. 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T01:05+0000
2022-12-11T01:05+0000
2022-12-11T01:20+0000
بطولة كأس العالم 2022
منتخب المغرب لكرة القدم
نادي الفيديو
الشرطة الفرنسية
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حاول المشجعون المغاربة الاحتفال بتأهل منتخبهم إلى نصف نهائي كأس العالم فيفا قطر 2022، ولكن الشرطة تصدت لهم وفقا لمراسل سبوتنيك.فاز المغرب على البرتغال 1-0 في مباراة ربع نهائي كأس العالم يوم السبت، ليصبح أول فريق عربي وأفريقي يتأهل لنصف نهائي البطولة.بعد فوز المغرب، خرج مشجعو المنتخب الوطني تقليديا إلى شوارع باريس، وسمعت أبواق السيارات في جميع أنحاء المدينة.في شارع الشانزليزيه، كان المشجعون يرددون الهتافات وانتشر العديد من ضباط الشرطة، بعضهم مع خراطيم المياه وقنابل الغاز.بدأت الشرطة مساء السبت في تفريق المشجعين المغاربة المتجمعين في شارع الشانزليزيه، وأفاد مراسل "سبوتنيك" من موقع الحادث أن ضباط الشرطة الفرنسية استخدموا الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية ضدهم وتم اعتقال بعض الأشخاص.وفي مباراة نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل من كأس العالم، سيلعب المغرب ضد فرنسا التي تغلبت على إنجلترا 2-1 مساء السبت، لتصبح آخر فريق يتأهل إلى نصف النهائي.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منتخب المغرب لكرة القدم, نادي الفيديو, الشرطة الفرنسية
منتخب المغرب لكرة القدم, نادي الفيديو, الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية تستخدم الغاز المسيل للدموع ضد المشجعين المغاربة في باريس
01:05 GMT 11.12.2022 (تم التحديث: 01:20 GMT 11.12.2022) تابعنا عبر
استخدمت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية ضد المشجعين المغاربة في العاصمة باريس يوم السبت.
حاول المشجعون المغاربة الاحتفال بتأهل منتخبهم إلى نصف نهائي كأس العالم فيفا قطر 2022
، ولكن الشرطة تصدت لهم وفقا لمراسل سبوتنيك.
فاز المغرب على البرتغال 1-0 في مباراة ربع نهائي كأس العالم يوم السبت، ليصبح أول فريق عربي وأفريقي يتأهل لنصف نهائي البطولة.
بعد فوز المغرب، خرج مشجعو المنتخب الوطني تقليديا إلى شوارع باريس، وسمعت أبواق السيارات في جميع أنحاء المدينة.
في شارع الشانزليزيه، كان المشجعون يرددون الهتافات وانتشر العديد من ضباط الشرطة، بعضهم مع خراطيم المياه وقنابل الغاز.
بدأت الشرطة مساء السبت في تفريق المشجعين المغاربة المتجمعين في شارع الشانزليزيه، وأفاد مراسل "سبوتنيك" من موقع الحادث أن ضباط الشرطة الفرنسية استخدموا الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية ضدهم وتم اعتقال بعض الأشخاص.
وفي مباراة نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل من كأس العالم، سيلعب المغرب ضد فرنسا التي تغلبت على إنجلترا 2-1 مساء السبت، لتصبح آخر فريق يتأهل إلى نصف النهائي.