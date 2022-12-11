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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221211/الشرطة-الفرنسية-تستخدم-الغاز-المسيل-للدموع-ضد-المشجعين-المغاربة-في-باريس-1071070778.html
الشرطة الفرنسية تستخدم الغاز المسيل للدموع ضد المشجعين المغاربة في باريس
الشرطة الفرنسية تستخدم الغاز المسيل للدموع ضد المشجعين المغاربة في باريس
استخدمت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية ضد المشجعين المغاربة في العاصمة باريس يوم السبت. 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T01:05+0000
2022-12-11T01:20+0000
بطولة كأس العالم 2022
منتخب المغرب لكرة القدم
نادي الفيديو
الشرطة الفرنسية
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حاول المشجعون المغاربة الاحتفال بتأهل منتخبهم إلى نصف نهائي كأس العالم فيفا قطر 2022، ولكن الشرطة تصدت لهم وفقا لمراسل سبوتنيك.فاز المغرب على البرتغال 1-0 في مباراة ربع نهائي كأس العالم يوم السبت، ليصبح أول فريق عربي وأفريقي يتأهل لنصف نهائي البطولة.بعد فوز المغرب، خرج مشجعو المنتخب الوطني تقليديا إلى شوارع باريس، وسمعت أبواق السيارات في جميع أنحاء المدينة.في شارع الشانزليزيه، كان المشجعون يرددون الهتافات وانتشر العديد من ضباط الشرطة، بعضهم مع خراطيم المياه وقنابل الغاز.بدأت الشرطة مساء السبت في تفريق المشجعين المغاربة المتجمعين في شارع الشانزليزيه، وأفاد مراسل "سبوتنيك" من موقع الحادث أن ضباط الشرطة الفرنسية استخدموا الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية ضدهم وتم اعتقال بعض الأشخاص.وفي مباراة نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل من كأس العالم، سيلعب المغرب ضد فرنسا التي تغلبت على إنجلترا 2-1 مساء السبت، لتصبح آخر فريق يتأهل إلى نصف النهائي.
سبوتنيك عربي
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منتخب المغرب لكرة القدم, نادي الفيديو, الشرطة الفرنسية
منتخب المغرب لكرة القدم, نادي الفيديو, الشرطة الفرنسية

الشرطة الفرنسية تستخدم الغاز المسيل للدموع ضد المشجعين المغاربة في باريس

01:05 GMT 11.12.2022 (تم التحديث: 01:20 GMT 11.12.2022)
© AFP 2022 / MARTIN BUREAUالمشجعون المغاربة يحتفلون بتأهل المغرب إلى نصف النهائي في الشانزليزيه 10 ديسمبر 2022
المشجعون المغاربة يحتفلون بتأهل المغرب إلى نصف النهائي في الشانزليزيه 10 ديسمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2022
© AFP 2022 / MARTIN BUREAU
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استخدمت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية ضد المشجعين المغاربة في العاصمة باريس يوم السبت.
حاول المشجعون المغاربة الاحتفال بتأهل منتخبهم إلى نصف نهائي كأس العالم فيفا قطر 2022، ولكن الشرطة تصدت لهم وفقا لمراسل سبوتنيك.
فاز المغرب على البرتغال 1-0 في مباراة ربع نهائي كأس العالم يوم السبت، ليصبح أول فريق عربي وأفريقي يتأهل لنصف نهائي البطولة.
بعد فوز المغرب، خرج مشجعو المنتخب الوطني تقليديا إلى شوارع باريس، وسمعت أبواق السيارات في جميع أنحاء المدينة.
في شارع الشانزليزيه، كان المشجعون يرددون الهتافات وانتشر العديد من ضباط الشرطة، بعضهم مع خراطيم المياه وقنابل الغاز.
بدأت الشرطة مساء السبت في تفريق المشجعين المغاربة المتجمعين في شارع الشانزليزيه، وأفاد مراسل "سبوتنيك" من موقع الحادث أن ضباط الشرطة الفرنسية استخدموا الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية ضدهم وتم اعتقال بعض الأشخاص.
وفي مباراة نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل من كأس العالم، سيلعب المغرب ضد فرنسا التي تغلبت على إنجلترا 2-1 مساء السبت، لتصبح آخر فريق يتأهل إلى نصف النهائي.
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