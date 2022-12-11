https://sputnikarabic.ae/20221211/القوات-الأوكرانية-تقصف-مركز-جمهورية-دونيتسك-بـ-20-صاروخ-غراد-1071071466.html
القوات الأوكرانية تقصف وسط جمهورية دونيتسك بـ 20 صاروخ غراد
القوات الأوكرانية تقصف وسط جمهورية دونيتسك بـ 20 صاروخ غراد
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية... 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T03:29+0000
2022-12-11T03:29+0000
2022-12-11T03:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
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وبحسب مراسل وكالة "سبوتنيك"، تعرضت منطقتي فوروشيلوفسكي وكالينينسكي لللقصف بصواريخ غراد.وأفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، أن القوات الأوكرانية أطلقت على فوروشيلوفسكي وكالينينسكي من منطقة قرية تونينكو 20 صاروخًا غراد.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية تقصف وسط جمهورية دونيتسك بـ 20 صاروخ غراد
03:29 GMT 11.12.2022 (تم التحديث: 03:32 GMT 11.12.2022) تابعنا عبر
يتبع
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية قصفت مركز دونيتسك مرة أخرى بصواريخ غراد.
وبحسب مراسل وكالة "سبوتنيك"، تعرضت منطقتي فوروشيلوفسكي وكالينينسكي
لللقصف بصواريخ غراد.
وأفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، أن القوات الأوكرانية أطلقت على فوروشيلوفسكي وكالينينسكي من منطقة قرية تونينكو 20 صاروخًا غراد.