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القوات الأوكرانية تقصف وسط جمهورية دونيتسك بـ 20 صاروخ غراد
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221211/القوات-الأوكرانية-تقصف-مركز-جمهورية-دونيتسك-بـ-20-صاروخ-غراد-1071071466.html
القوات الأوكرانية تقصف وسط جمهورية دونيتسك بـ 20 صاروخ غراد
القوات الأوكرانية تقصف وسط جمهورية دونيتسك بـ 20 صاروخ غراد
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية... 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T03:29+0000
2022-12-11T03:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
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وبحسب مراسل وكالة "سبوتنيك"، تعرضت منطقتي فوروشيلوفسكي وكالينينسكي لللقصف بصواريخ غراد.وأفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، أن القوات الأوكرانية أطلقت على فوروشيلوفسكي وكالينينسكي من منطقة قرية تونينكو 20 صاروخًا غراد.
أخبار جمهورية دونيتسك
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أخبار جمهورية دونيتسك
أخبار جمهورية دونيتسك

القوات الأوكرانية تقصف وسط جمهورية دونيتسك بـ 20 صاروخ غراد

03:29 GMT 11.12.2022 (تم التحديث: 03:32 GMT 11.12.2022)
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورنتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك
نتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2022
© Sputnik . Sergey Baturin
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يتبع
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية قصفت مركز دونيتسك مرة أخرى بصواريخ غراد.
وبحسب مراسل وكالة "سبوتنيك"، تعرضت منطقتي فوروشيلوفسكي وكالينينسكي لللقصف بصواريخ غراد.
وأفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، أن القوات الأوكرانية أطلقت على فوروشيلوفسكي وكالينينسكي من منطقة قرية تونينكو 20 صاروخًا غراد.
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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 11:09 GMT
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