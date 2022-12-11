https://sputnikarabic.ae/20221211/المستشار-النمساوي-يعرب-عن-استعداده-لاستمرار-التواصل-مع-بوتين-من-أجل-السلام-1071084483.html
المستشار النمساوي يعرب عن استعداده لاستمرار التواصل مع بوتين من أجل السلام
المستشار النمساوي يعرب عن استعداده لاستمرار التواصل مع بوتين من أجل السلام
أعرب المستشار النمساوي كارل نهامر، اليوم الأحد، عن استعداده للبقاء على اتصال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا كان ذلك يسهم في وقف إطلاق النار في أوكرانيا. 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T13:02+0000
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فيينا - سبوتنيك. وحسب تصريحات لإذاعة "أو آر إف 2" قال المستشار النمساوي: "نحن دولة محايدة، ولدينا مكانة خاصة في الاتحاد الأوروبي... ولهذا السبب كان من المهم بالنسبة لي في بداية الحرب أن ألعب دور الوسيط في المفاوضات".وأوضح المستشار النمساوي أنه تحدث مع بوتين مرتان، الأولى بعد أن زار كييف ثم موسكو، والثانية من خلال محادثة هاتفية طويلة أخرى، قائلا إنه "تم الاتفاق عليها مع الأمين العام للأمم المتحدة".ولفت إلى أنها تضمنت نقاشا "حول افتتاح أوديسا، كان الأمر معقدًا"، مشيرا إلى أنه "إذا كانت هناك فرصة، فأنا مستعد للقيام بذلك من الآن فصاعدًا، إذا كان سيسهم في السلام ووقف إطلاق النار المحتمل".يشار إلى أن روسيا شنت في الـ 24 من فبراير/ شباط، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن ناشدت جمهوريتا دونيتسك ولوهانسك المساعدة في الدفاع عن نفسيهما ضد القوات الأوكرانية.وفي أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو لا تزال منفتحة على المحادثات مع كييف، داعيا أوكرانيا إلى وقف الأعمال العدائية، لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رد بأن كييف مستعدة للحوار مع موسكو فقط إذا وصل رئيس آخر إلى السلطة في روسيا.طالع أيضا: الكرملين: النمسا لم تتقدم بمبادرة إلى روسيا لتسوية الأزمة مع أوكرانيا
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روسيا, أخبار النمسا, العالم
روسيا, أخبار النمسا, العالم
المستشار النمساوي يعرب عن استعداده لاستمرار التواصل مع بوتين من أجل السلام
13:02 GMT 11.12.2022 (تم التحديث: 13:03 GMT 11.12.2022) تابعنا عبر
أعرب المستشار النمساوي كارل نهامر، اليوم الأحد، عن استعداده للبقاء على اتصال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا كان ذلك يسهم في وقف إطلاق النار في أوكرانيا.
فيينا - سبوتنيك. وحسب تصريحات لإذاعة "أو آر إف 2" قال المستشار النمساوي
: "نحن دولة محايدة، ولدينا مكانة خاصة في الاتحاد الأوروبي... ولهذا السبب كان من المهم بالنسبة لي في بداية الحرب أن ألعب دور الوسيط في المفاوضات".
وأوضح المستشار النمساوي أنه تحدث مع بوتين مرتان، الأولى بعد أن
زار كييف ثم موسكو، والثانية من خلال محادثة هاتفية طويلة أخرى، قائلا إنه "تم الاتفاق عليها مع الأمين العام للأمم المتحدة".
ولفت إلى أنها تضمنت نقاشا "حول افتتاح أوديسا، كان الأمر معقدًا"، مشيرا إلى أنه "إذا كانت هناك فرصة، فأنا مستعد للقيام بذلك من الآن فصاعدًا، إذا كان سيسهم في السلام ووقف إطلاق النار المحتمل".
وأضاف نهامر أن هناك حاليًا "أسباب معقدة" للمفاوضات بسبب ضربات موسكو ضد البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.
يشار إلى أن روسيا شنت في الـ 24 من فبراير/ شباط، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن ناشدت جمهوريتا دونيتسك ولوهانسك المساعدة في الدفاع عن نفسيهما ضد القوات الأوكرانية.
وفي أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو لا تزال منفتحة
على المحادثات مع كييف، داعيا أوكرانيا إلى وقف الأعمال العدائية، لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رد بأن كييف مستعدة للحوار مع موسكو فقط إذا وصل رئيس آخر إلى السلطة في روسيا.